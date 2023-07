L’école d’animation ArtFX se dote d’un campus digne d’un film de science-fiction

Le campus de l’école de cinéma ArtFX à Tourcoing va accueillir ses premiers étudiants en septembre. Sa façade se déforme par endroits rappelant l’esprit de créativité des élèves.

Le nouveau campus de l’école dédiée aux métiers d’animation et de la création numérique, ArtFx, à Tourcoing, non loin de Lille, dans le Nord (59), qui accueillera ses premiers étudiants en septembre, ne ressemble à aucun autre campus.

Ici l’architecture raconte les projets de groupe qui foisonnent, la créativité perpétuelle. La façade se déforme derrière la salle d’arts plastiques, rappelant que les élèves dessinent et donnent vie à des objets numériques. « La façade ouest prend la forme d’un diamant. Une esthétique qui montre que c’est un lieu de création », rappelle Denis Valode, l’architecte à l’origine du bâtiment de 18.000 m². La structure se déchire et laisse voir ce qui se passe derrière. On s’attend presque à voir surgir un super-héros sur cette toile tissée en verre.

De même, à l’extérieur, des statues représentant des héros de l’Antiquité gréco-romaine vont être posées au sein de niches, évoquant la dimension créative du lieu et symbolisant son univers imaginaire. « On ne pense pas qu’à l’art numérique mais aussi à l’art traditionnel avec ces 7 sculptures antiques. Les élèves ont réalisé le modèle 3D, nous allons voir si une école d’architecture peut sculpter ces statues en bois », explique Gilbert Kiner. Sachant que le site était une ancienne usine textile, l’industrie créative se perpétue. Le mur de brique, qui couvrait l’ancienne usine de tissage implantée sur le site au XIXe siècle, a été conservé sur la façade.

Une résidence étudiante qui rentabilise l’école

Même l’intérieur du bâtiment sort de l’ordinaire. « Dans un immeuble d’enseignement, d’habitude on retrouve des couloirs et des salles de cours de chaque côté. Là, c’est le contraire ». Effectivement, dans le hall d’entrée se dresse un auditorium ouvert de 200 places, ce qui surprend de prime abord. Aucune porte ne vient clôturer cet espace. De même, des passerelles mènent aux studios d’enregistrement, visibles de toutes parts et non des couloirs hermétiques. « L’école n’est pas un endroit fermé mais totalement ouvert afin que les premières années puissent voir ce qu’il se passe avec les troisièmes et quatrièmes années. Les cours ne s’arrêtent pas aux salles de classe », expose Gilbert Kiner, président fondateur de l’école.

Comment financer un tel projet sachant que l’école est privée et ne reçoit aucune subvention? La réponse réside dans la résidence étudiante de 500 logements à destination des élèves d’ArtFX qui se trouve sur le campus. Opalia, promoteur immobilier et maître d’ouvrage, a injecté 36 millions d’euros dans le campus. « Nous louons l’école à ArtFX à un prix abordable et nous exploitons les chambres d’étudiants ce qui nous permet de percevoir les loyers », explique Cyrill Meynadier, président d’Opalia. Les studios de 18 m² se louent 490 euros par mois tandis que les grands studios de 28 à 31 m² sont proposés à 600 euros. Une petite dizaine de chambres sous un format coliving autour d’une cuisine commune sont louées 450 euros par mois. Un juste équilibre donc.