L'assurance vie, un véhicule d'épargne adapté pour épargner responsable

L'assurance vie est un véhicule d'épargne particulièrement bien adapté pour épargner responsable

Épargner responsable consiste à concilier investissement, recherche de performance et impact positif sur la société. Dans ce cadre, l'assurance vie est un véhicule d'épargne particulièrement bien adapté. Explications.

Qu'est-ce que l'épargne responsable ?

Épargner responsable consiste à prendre en compte des critères environnementaux (par exemple émissions de gaz à effet de serre, gestion des déchets), sociaux (par exemple conditions de travail, formation des collaborateurs), de gouvernance, au moment de choisir où placer son argent. L'objectif est de concilier investissement, recherche de performance et impact positif sur la société.

L'assurance vie est un véhicule d'épargne particulièrement bien adapté pour épargner responsable. Elle permet d'accéder à un univers varié de supports d'investissement à travers les unités de compte (UC). C'est un support propice à l'épargne de long terme, cohérent avec l'horizon des enjeux de développement durable.

Des fonds labellisés ISR, Greenfin, Finansol

Depuis fin 2018, les assureurs se sont engagés à inclure dans leur offre d'assurance vie au moins un support en UC bénéficiant d'un label à caractère ISR, solidaire ou climat, notamment le label Greenfin ou le label ISR (Investissement Socialement Responsable). D'ici 2022, les contrats multi-supports devront faire référence aux trois types d'unités de compte : solidaire, Greenfin et ISR. Les assureurs devront également donner des informations renforcées à l'épargnant avant la souscription sur le pourcentage d'UC solidaire, Greenfin et ISR présentes dans le contrat.

Ces labels sont attribués par un tiers indépendant et permettent de garantir le respect de certains critères.

Le label ISR est attribué aux fonds qui concilient performance économique et impact social et environnemental en finançant les entreprises qui contribuent au développement durable dans tous les secteurs d'activité. Il est attribué par un organisme de certification accrédité par le Comité Français d'accréditation (COFRAC). Les fonds labellisés sont ensuite inscrits sur la liste officielle du Ministère des Finances.



Le label Greenfin certifie les fonds finançant des entreprises qui contribuent à l'économie verte et excluant celles du secteur nucléaire et des énergies fossiles. Il est attribué par un organisme de certification accrédité par le Comité Français d'accréditation (COFRAC). Les fonds labellisés sont ensuite présentés sur le site du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire.

Le label Finansol distingue les produits qui contribuent au financement d'activités d'entreprises non cotées en bourse et d'utilité sociale ou environnementale contribuant par exemple à l'accès à l'emploi, au logement, à l'agriculture biologique, aux énergies renouvelables ou encore à l'entrepreneuriat dans les pays en développement. Il est attribué par un comité d'experts composé de personnalités indépendantes, issues de la société civile.

Les fonds responsables sont-ils performants ?

Les unités de compte responsables sont, comme les autres UC, soumises à l'évolution des marchés financiers et leur performance est comparable à celle des autres UC ayant un niveau de risque équivalent. La prise en compte de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance ne compromet pas la performance potentielle, qui demeure comparable à celle d'un produit financier de même type (actions, obligations, titres monétaires, etc.) à niveau de risque équivalent.