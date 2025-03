L’acheteur de la villa bunker de Kanye West la remet en vente 6 mois après l’avoir achetée

Parcours chaotique pour cette villa balnéaire signée par le célèbre architecte Tadao Ando: achetée pour 57 millions par le chanteur puis revendue 3 ans plus tard pour 21 millions, elle réapparaît à 39 millions...

Kanye West avait fait une très très mauvaise affaire immobilière en s’offrant cette villa de Malibu sur la côte californienne signée de l’architecte star Tadao Ando. Au faîte de sa gloire, il n’avait pas hésité à débourser 57,3 millions de dollars pour s’offrir une réalisation d’un maître du béton . Et pour remettre les lieux à son goût, le chanteur-producteur avait méthodiquement fait vider et désosser les lieux jusqu’à les mettre totalement à nu. Résultat: l’endroit est devenu totalement inhabitable et Kanye West n’y a jamais mis les pieds. L’artiste s’est finalement résolu à vendre ce qu’il reste de cette habitation de 370 m² et après plusieurs baisses de prix, a dû se contenter de 21 millions de dollars. Soit 36 millions de moins-value !

Le dernier acheteur compte s’en tirer bien mieux. Steven Belmont, à la tête de la société de crowdfunding immobilier Belwood avait indiqué à l’époque de cette acquisition qu’il comptait lever 5 millions de dollars auprès du public pour redonner à la villa sa splendeur passée. Il faut croire qu’il a changé d’avis, puisque comme le note le site américain Robb Report , la fameuse villa est de retour sur le marché sans travaux majeurs, au prix de... 39 millions de dollars.

Jusqu’à 65 millions

L’homme d’affaires compte notamment sur la reprise du marché immobilier californien sur la côte après les incendies qui ont ravagé Los Angeles. Il est vrai aussi qu’il a pris soin de réinstaller des baies vitrées, de la plomberie, de l’électricité et qu’il a fait réparer le toit. Il a même précisé au Wall Street Journal qu’il ne compte pas abandonner les lieux tant que le chantier est en cours, dans l’attente d’une offre de prix acceptable. Selon lui, s’il mène le chantier à sa fin vers le début 2026, la villa vaudrait alors entre 55 et 65 millions de dollars.