Kanye West va perdre des millions de dollars avec la revente de sa villa bunker

Au fait de sa gloire, la star du rap avait acheté cette villa de Malibu pour 57 millions de dollars. Il l’a totalement désossée pour un projet jamais réalisé avant de la remettre en vente.

Depuis quelques mois, rien ne va plus pour Kanye West! Et il faut croire que son parc immobilier est à l’image de l’esprit actuel du rappeur américain: plutôt chaotique... Il y a deux ans, alors qu’il engrangeait encore des dollars par dizaines de millions avec sa marque de chaussures de sport Yeezy, fruit d’un partenariat avec Adidas, l’artiste avait eu un coup de cœur pour cette villa de bord de mer, tout de béton. Signée de la star japonaise de l’architecture Tadao Ando (auquel on doit notamment la Bourse du commerce à Paris revisitée en écrin de la collection Pinault), cette vaste demeure de Malibu avait été acquise au prix fort, soit 57,3 millions de dollars .

Soit. Même si cela reste d’autant plus surprenant qu’il venait d’acheter deux immenses ranches dans le Wyoming avant d’acquérir une autre villa dans le secteur de Malibu alors qu’il était déjà engagé dans un divorce compliqué avec Kim Kardashian . Cette dernière propriété californienne a déjà été revendue avec une grosse moins-value et c’est désormais à la villa signée Ando d’apparaître sur le marché au prix de 53 millions de dollars, selon le site spécialisé dans l’immobilier des stars, Robb Report .

Des travaux à plusieurs millions de dollars

Le prix d’affichage implique déjà une substantielle moins-value, mais il est très peu vraisemblable que la construction se vende à ce tarif. Car si Kanye West avait acquis une demeure très «brut de béton», elle était habitable à l’époque. À en croire des photos plus récentes que celles reprises pour l’annonce immobilière, la villa a été depuis entièrement désossée en vue de grands travaux jamais menés à bien. Résultat: de l’avis même de l’agent immobilier Jason Oppenheim qui commercialise le bien, l’acquéreur devra injecter «plusieurs millions de dollars» , juste pour pouvoir envisager d’y habiter. En effet, les photos de la presse américaine ne laissent apparaître qu’une structure de béton...

Les 53 millions de dollars escomptés semblent donc cher payé pour un projet immobilier de 370 m² habitables. C’est un investissement d’autant plus catastrophique qu’il semblerait que Kanye West n’ait jamais passé la moindre nuit sur place, même si l’endroit offre une superbe vue sur l’océan. Il n’en reste pas moins que l’étiquette Tadao Ando peut attirer des fans d’architecture sachant que le Japonais a signé très peu de constructions résidentielles. De son côté, Kanye West qui n’est pas devenu pauvre pour autant semble se détourner de la propriété immobilière, vendant la plupart de ses actifs et préférant loger dans des palaces avec sa sulfureuse compagne, Bianca Censori .