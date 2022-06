Jobs d'été : Découvrez les postes les plus rémunérateurs cette année

Les jobs de serveurs et barmen figurent dans le classement des postes saisonniers les mieux payés (illustration). (Ongchinonn / Pixabay)

Un classement des jobs d'été les plus rémunérateurs vient d’être publié par Qapa. La saison estivale approche à grands pas et certains secteurs peinent pourtant à recruter pour la saison estivale.

Qapa, solution digitale de l'agence d'intérim Adecco, a publié un classement des 15 jobs d’été les plus rémunérateurs, rapporte Le Figaro , mardi 21 juin 2022. Ils sont nombreux à ne plus séduire, alors que certains secteurs sont en demande et que les vacances approchent. C’est notamment le cas du secteur de l’hôtellerie-restauration, qui peine à recruter. D’autres métiers, un peu moins classiques, font également partie du classement.

La première place des jobs d’été qui payent le mieux est occupée par le poste de voiturier. Ce service, proposé par plusieurs hôtels et restaurants, pourrait permettre de gagner entre 1 800 et 3 500 € bruts par mois, sans les pourboires. En règle générale, la base de travail est supérieure à 35 heures par semaine.

L’hôtellerie-restauration en demande

Un peu plus surprenant, en raison de l’automatisation de ce métier, c’est le péager qui occupe la seconde place du classement. La rémunération pour ce job serait comprise entre 1800 et 3 000 € mensuels. Là aussi quelques contraintes sont à prendre en compte, notamment le travail de nuit.

La suite du classement est occupée par des métiers plus classiques de l’hôtellerie-restauration : barman avec un salaire mensuel entre 1 800 et 3 000 € ; serveur avec une rémunération de 1 650 à 2 900 € mensuels ; et cuisinier avec un salaire estimé entre 1 800 et 2800 € par mois.

Certains professionnels inquiets

De nombreux postes sont encore à pourvoir pour la saison. Ce qui ne manque pas d’inquiéter les professionnels du secteur selon Qapa, qui indique : « Si cet été les professionnels sont beaucoup moins dans l'expectative et attendent avec impatience les touristes, il reste encore de nombreux postes vacants et d'importantes difficultés de recrutement » .

Enfin, plusieurs autres emplois plus « classiques » dans les jobs d’été figurent au classement : animateur, surveillant de baignade ou plagiste. Il faut alors compter un salaire mensuel allant jusqu’à 2 400 €.