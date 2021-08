Job d'été, stage : faut-il déclarer les revenus aux impôts ?

Qu'il s'agisse d'un stage ou d'un job d'été, les revenus perçus par votre enfant doivent être déclarés aux impôts (Crédit photo: 123RF)

Votre enfant a perçu des revenus dans le cadre de son job d'été ou d'un stage. Faut-il déclarer ces revenus aux impôts ?

Qu'il s'agisse d'un stage ou d'un job d'été, les revenus perçus par votre enfant doivent être déclarés aux impôts, mais sont généralement exonérés s'ils restent inférieurs aux plafonds prévus par la loi. Les règles d'imposition varient selon qu'il s'agit d'un job d'étudiant, d'un stage ou encore d'un emploi non salarié (micro-entrepreneur par exemple).

Les revenus tirés d'un job d'été ou d'un job étudiant

Les revenus tirés d'une activité salariée dans le cadre d'un job d'été ou d'un emploi exercé en parallèle des études ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu à condition d'avoir 25 ans ou moins au 1er janvier de l'année d'imposition et que le total des revenus ne dépasse pas la limite annuelle de 3 fois le montant mensuel du Smic, soit 4.664 euros au titre des revenus perçus en 2021. La partie des revenus excédant cette limite est imposable et doit être déclarée.

Les revenus tirés d'un stage

Même si les indemnités perçues par les étudiants pendant leur stage en entreprise sont normalement imposables, le Code de l'éducation prévoit une exception. En effet, les indemnités versées aux stagiaires sont exonérées à conditions qu'elles restent inférieures au montant annuel du Smic, soit 18.654 euros pour les revenus 2021. Au-delà de ce plafond, les indemnités doivent être déclarées et sont imposables.

Les revenus non salariaux des étudiants (micro-entrepreneurs notamment)

Les revenus non salariaux des étudiants, comme par exemple lorsqu'ils optent pour un statut de micro-entrepreneur, sont imposables selon le régime des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou non commerciaux (BNC). Le choix pour le régime BIC ou BNC dépend de la nature de l'activité.

Comment déclarer ces revenus ?

Si les étudiants âgés de 26 ans et plus ont l'obligation d'effectuer une déclaration personnelle de revenus, les autres ont souvent le choix entre faire une déclaration personnelle ou être rattachés au foyer fiscal de leurs parents.

Pour être rattaché à votre foyer fiscal, votre enfant doit être majeur et avoir moins de 21 ans ou bien moins de 25 ans et poursuivre des études. Le rattachement vous permet de bénéficier d'une augmentation du nombre de parts pour le calcul du quotient familial.

Si vous ne rattachez pas votre enfant à votre foyer fiscal, celui-ci devra faire une déclaration à son nom et sera imposable sur ses propres revenus. Si vous lui versez une pension alimentaire, il sera également imposable sur celle-ci. De votre côté, vous pourrez la déduire de votre propre déclaration, dans la limite de 5.947 euros pour 2021.