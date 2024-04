JO Paris 2024: les prix à la location chutent de 18% en trois mois

Le prix moyen d’une nuit à Paris tourne autour de 802 euros du 26 juillet au 11 août, soit une baisse de 9% en l’espace d’un mois seulement. Découvrez les prix arrondissement par arrondissement.

Les Français pensaient pouvoir profiter des Jeux Olympiques pour louer leurs logements à prix d’or . L’appât du gain les motivait à multiplier le prix de la nuit par trois ou plus. Par exemple, un propriétaire d’appartement du 16e arrondissement estimait que la prestation pouvait valoir plus de 20.000 euros la nuit... Certes, son logement est doté d’une magnifique terrasse avec vue de 50 m² mais le prix semble démesuré.

À trois mois des JO, les offres abondent et les prix baissent dans quasiment tous les arrondissements de Paris. Ils ont chuté de 18% en trois mois. Le prix moyen d’une nuit à Paris tourne autour de 802 euros pour la période du 26 juillet au 11 août, pour un séjour de quatre à sept jours, soit une baisse de 9% en l’espace d’un mois seulement, d’après le baromètre Le Parisien Lycaon Immo qui rassemble les plateformes Airbnb, Abritel, Booking, PAP, qui a pris la température des prix entre le 18 février et le 18 mars. Force est de constater que la ruée vers l’or ce n’est pas pour tout de suite.

Offre pléthorique

Adieu donc les plus de 1000 euros la nuit escomptés par de nombreux hôtes en févier. La raison est donc l’offre pléthorique comme mentionné ci-dessus: « Par endroits, comme dans le Xe, plus de 2% du parc immobilier est à louer pendant les JO », explique Stéphane Daumillare, de Lycaon Immo. En temps normal, c’est 0,3 à 0,5% du parc d’un arrondissement que ces plateformes regroupent. Seul le 8e arrondissement tire son épingle du jeu puisque les prix de la nuitée ne baissent pas en un mois mais restent stables. Le quartier qui abrite trois sites olympiques et paralympiques, le Grand Palais, la Place de la Concorde et le Pont Alexandre-III, accueillera plusieurs épreuves, ce qui explique l’engouement des touristes pour ce quartier.

En banlieue parisienne, les prix baissent aussi. À Versailles, par exemple, le prix affiché est de 671 euros la nuit en moyenne, soit une chute de 7% en un mois et à Saint-Ouen, le tarif pour une nuit est de 562 euros, soit une baisse de 4%.