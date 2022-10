JO 2024 : les logements des athlètes deviendront ensuite des appartements et des bureaux

Les espaces en construction seront donc réversibles grâce à un permis de construire à double état créé en 2018. (Illustration) (Pixabay / jasgomez34)

Le Village des Athlètes destiné à accueillir les sportifs et des familles durant les Jeux olympiques de Paris en 2024 est en cours de construction sur L’Île-Saint-Denis, à Saint-Denis et Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis). Tout a été pensé pour que les logements et espaces puissent être réutilisés une fois l'événement mondial terminé.

Les Jeux Olympiques de Paris 2024 demandent de nombreuses adaptations. Il faut notamment de quoi loger les 14 500 sportifs et leurs équipes. Pour cela, un Village des Athlètes est en cours de construction sur quatre sites sur L’Île-Saint-Denis, à Saint-Denis et à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis). Tout a été pensé pour que ces espaces puissent être réutilisés ensuite , rapporte Le Parisien .

Des espaces adaptés à deux usages

« C’est une vraie ambition du comité des Jeux olympiques de limiter l’impact de la manifestation sur la région » , a déclaré le directeur du Village. À terme, 2 800 logements destinés à des familles et 80 000 m² de bureaux naîtront dans les mêmes locaux qui hébergeront les athlètes.

Tout a donc dû être pensé pour que les espaces respectent les exigences liées à la présence des sportifs mais puissent ensuite être adaptés à d'autres usages. À Saint-Denis, un espace qui accueillera 5 800 sportifs pendant les JO sera ensuite transformé en 752 logements, deux résidences étudiantes, 1 800 m² de locaux commerciaux, un pôle médical et une crèche. « Des cloisons et des salles de bains amovibles ont été ajoutées et seront réemployées ou recyclées à l’issue de l’événement » , explique un responsable à propos de cette construction.

Un permis de construire à double état

Cette réversibilité est rendue possible grâce au permis de construire à double état voté spécialement en 2018 pour l'accueil des Jeux. « C’est un outil primordial qui, je l’espère, sera étendu après les JO » , explique un promoteur qui y voit un moyen d'éviter les démolitions inutiles. Les logements de Saint-Denis et Saint-Ouen seront, en outre, accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Enfin, des exigences écologiques doivent être respectées, notamment concernant le confort thermique. Pas d'air conditionné mais des logements mieux orientés, des planchers réversibles utilisant la géothermie ou des systèmes adiabatiques qui humidifieront l’air pour assurer des espaces frais aux sportifs et aux futurs occupants. Après un an de restructuration, les logements et bureaux seront mis en vente.