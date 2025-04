Investissement immobilier durable : la SCPI Osmo Énergie s'implante au Royaume-Uni avec un actif emblématique à Bristol

Dans un contexte où les stratégies d'investissement immobilier européennes suscitent un intérêt croissant, Osmo Énergie franchit une étape significative en réalisant sa première acquisition au Royaume-Uni. La SCPI gérée par Mata Capital IM diversifie son portefeuille avec un immeuble de bureaux de qualité à Bristol, conjuguant performance financière et exigences environnementales élevées.

Une expansion stratégique sur le marché britannique

Un positionnement urbain premium au cœur de Bristol

L'acquisition concerne un immeuble de bureaux de 1 839 m² stratégiquement situé sur Redcliff Street, une artère tertiaire majeure du centre-ville de Bristol. Cette transaction – d'un montant inférieur à 10 millions d'euros – s'inscrit parfaitement dans la stratégie de diversification européenne d' Osmo Énergie .

Le choix de Bristol n'est pas anodin. Première « capitale verte » du Royaume-Uni et pôle économique régional d'excellence, cette ville se positionne comme l'un des marchés tertiaires les plus dynamiques et innovants du pays. À seulement 90 minutes de Londres, elle offre un environnement économique attractif pour les investisseurs immobiliers.

Un actif sécurisé avec une visibilité locative à long terme

L'immeuble présente plusieurs atouts majeurs qui renforcent sa valeur d'investissement. Entièrement rénové en 2022, il répond aux standards de qualité les plus exigeants et bénéficie d'un environnement urbain privilégié, avec un accès facile aux commerces, services et transports en commun.

Un élément particulièrement rassurant pour les investisseurs réside dans le profil du locataire. L'actif est entièrement loué à The West of England Combined Authority (WECA), un organisme public en charge du développement économique et des objectifs environnementaux de la région. Le bail sécurisé pour une durée ferme supérieure à 8 ans garantit une stabilité locative précieuse dans le contexte économique actuel.

Cette configuration permet à l'immeuble d'afficher un rendement immobilier attractif supérieur à 7,1%, tous frais et droits inclus, un niveau particulièrement compétitif sur le marché britannique actuel.

Une acquisition alignée sur les ambitions ESG de la SCPI

Performance énergétique et respect des trajectoires climatiques

L'immeuble de Bristol illustre parfaitement l'approche ESG (Environnement, Social, Gouvernance) proactive d'Osmo Énergie. Sa rénovation récente lui confère des performances énergétiques supérieures aux standards du marché, un atout considérable à l'heure où les réglementations environnementales se durcissent à travers l'Europe.

Plus précisément, l'actif se positionne en dessous des benchmarks énergétiques de référence et respecte actuellement la trajectoire du CRREM 2°C (Carbon Risk Real Estate Monitor), un indicateur qui mesure l'alignement des bâtiments avec les objectifs de l'Accord de Paris sur le climat.

Une démarche d'investissement responsable et pérenne

Cette acquisition s'inscrit dans une vision à long terme qui réconcilie performance financière et responsabilité environnementale. Comme le souligne Foulques de Sainte Marie, Managing Director chez Mata Capital IM , cet immeuble incarne parfaitement l'approche d'investissement de la SCPI : « une localisation très centrale dans un quartier dynamique, un rendement attractif couplé à un vrai potentiel de réversion et des critères environnementaux respectés. »

Rémi Jerfel, Responsable des investissements bureaux à l'étranger, ajoute que cette acquisition permet de consolider la stratégie d'allocation européenne en saisissant des opportunités aux fondamentaux solides sur des marchés porteurs.

Osmo Énergie : une approche innovante de l'épargne immobilière

Un modèle fondé sur trois piliers distinctifs

Lancée il y a tout juste un an, la SCPI Osmo Énergie se distingue par une approche novatrice structurée autour de trois axes fondamentaux :

Une diversification géographique et sectorielle

Osmo Énergie déploie une stratégie immobilière diversifiée, couvrant plusieurs pays européens et différentes typologies d'actifs. L'acquisition à Bristol témoigne de cette volonté d'explorer les opportunités au-delà du marché français pour constituer un portefeuille résilient et performant.

Cette SCPI à capital variable est gérée par Mata Capital IM et a reçu le visa de l'Autorité des Marchés Financiers (n°24-04) en mars 2024, garantissant aux investisseurs un cadre réglementaire sécurisé.

Note importante : Un investissement en parts de SCPI constitue un placement à long terme qui comporte des risques, notamment de perte en capital, d'illiquidité et liés aux marchés de l'immobilier. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'objectif de rendement n'est pas garanti.