Investir dans les bois et forêts : des prix moyens en hausse de 2,3% en 2020

Selon l'édition 2021 de l'étude sur le prix des terres du groupe Safer, le prix moyen des forêts est en hausse de 2,3% en 2020. Le point sur ce marché et sur les solutions pour investir dans les bois et forêts.

Le prix moyen des forêts en hausse de 2,3% en 2020

Après avoir connu une hausse de 3,5% en 2018 puis une légère baisse de 1,1% en 2019, le prix moyen de l'hectare de forêt est à nouveau en légère progression de + 2,3% en 2020. Il s'établit en moyenne 4.280 euros / ha (contre 4.190 euros en 2019). La plupart des transactions (90%) se sont conclues entre 670 à 12.570 euros / ha. Cette progression s'inscrit dans un contexte de diminution du prix du bois (- 13,5 % selon l'Office national des forêts), conséquence de la baisse des exportations liée à la crise sanitaire. D'une manière générale, les prix restent relativement stables depuis plus de 20 ans, en dépit des crises économiques.

Evolution du prix des forêts non bâties entre 1997 et 2020 (Source: Groupe Safer)

Toutes les régions affichent des prix en hausse en 2020, mais la région Alpes-Méditerranée-Pyrénées (+ 13,6 %) est celle qui enregistre la progression la plus marquée. Viennent ensuite les deux régions où le prix est le plus bas à l'échelle nationale : le Massif Central (2.550 euros/ha, + 6,4 %) et le Sud-Ouest (2.940 euros/ha, + 4,1 %). Dans cette dernière, depuis le creux de 2001 dû aux tempêtes de 1999, le prix des forêts a gagné 25,3 %, traduisant l'amélioration progressive de l'état des forêts. Dans l'Ouest, le prix gagne 1,8 %, à 5.480 euros/ha et retrouve son plus haut niveau de 2015. Le prix dans le Nord-Bassin parisien gagne 1,7 % à 6.640 euros/ha ; c'est le plus élevé au niveau national, la région abritant notamment des futaies de feuillus. Enfin, dans l'Est où l'épidémie de scolytes et les épisodes de sécheresse ont impacté la qualité des peuplements, le prix est stable (+ 0,2 %).

Bien que les personnes physiques restent les premiers acquéreurs du marché, les surfaces acquises par les personnes physiques agricoles se replient de 21 % et celles acquises par les personnes physiques non agricoles de 16 %.

Les acquisitions des personnes morales privées atteignent 42 % du total de la surface du marché, un niveau inédit (+ 3 points par rapport à 2019). Les surfaces acquises par les personnes morales de type institutionnels / banques / assurances enregistrent une hausse de leurs acquisitions (+ 10 %).

Comment investir dans les bois et forêts ?

Choix du type de forêt, emplacement, exploitation, vente et distribution du bois ... l'investissement forestier n'est pas à la portée de tout le monde. Le GFI (Groupement forestier d'investissement) est un véhicule d'investissement qui permet aux épargnants particuliers d'accéder à l'investissement dans les bois et forêts tout en bénéficiant d'avantages fiscaux.

En faisant l'acquisition de parts de GFI, l'épargnant devient propriétaire d'une partie du patrimoine forestier du groupement et reçoit une quote-part des revenus issus de son exploitation. L'acquisition et l'exploitation des forêts sont déléguées à des professionnels : l'épargnant n'a pas à se soucier de la gestion de la forêt, souvent coûteuse et contraignante. Le prix d'une part de GFI est généralement de quelques milliers d'euros, permettant ainsi d'accéder à l'investissement forestier avec une mise de fonds limitée.

L'acquisition de parts de GFI permet, selon la typologie de l'investissement et moyennant le respect de certaines contraintes, d'accéder à des dispositifs de réduction d'impôt :

La loi DEFI permet une réduction d'impôt sur le revenu égale à 25 % du montant investi jusqu'au 31 décembre 2022, dans la limite d'un investissement de 5.700 euros pour une personne seule et de 11.400 euros pour un couple.

La loi IR/PME permet une réduction d'impôt de 25 % du montant investi dans la limite de 50.000 euros pour un célibataire et 100.000 euros pour un couple.

Par ailleurs, les parts de GFI bénéficient d'un abattement de 75 % sur les droits de donation et de succession (en contrepartie d'une durée de blocage des parts).