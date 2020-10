Investir dans l'immobilier avec moins de 10.000 euros, c'est possible !

Avec 10.000 euros, vous pouvez souscrire des parts de SCPI, acheter des actions de foncières ou des parts d'OPCI. (© Adobestock)

Nul besoin d'être fortuné pour réaliser un achat immobilier. Des SCPI aux foncières en passant par les OPCI, voici notre sélection de solutions d'investissement accessibles à partir de quelques centaines d'euros qui rapportent jusqu'à dix fois plus que le Livret A.

L'immobilier demeure le principal pilier du patrimoine des Français. Ce placement rassure, surtout en période de crise et d'incertitudes.

Investir dans la pierre ne signifie pas forcément acheter un immeuble ou une villa. Il est même possible de se lancer à partir de quelques milliers voire centaines d'euros... en utilisant la pierre-papier. Les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI), les foncières cotées ou les organisme de placement collectif immobilier (OPCI) sont en effet accessibles aux «petits» budgets.

SCPI : à partir de 200 euros

S'exposer à l'immobilier à partir de 200 euros, c'est ainsi possible en achetant une ou plusieurs parts de SCPI. Les SCPI investissent dans des bureaux, entrepôts et commerces, mais aussi dans des complexes touristiques, hôtels et cliniques, en France ou à l'étranger. Elles reversent aux porteurs de parts les loyers encaissés déduction faite des frais.

Vous ne vous occupez de rien : l'achat, la gestion et la vente de ce parc immobilier sont assurés par la SCPI. Chaque société choisit une orientation pour ses investissements. Certaines se spécialisent dans un secteur, d'autres optent pour la diversification tant sur la nature des biens que sur leur situation géographique.

Le dynamisme économique de la ville et du ou des secteurs choisis fera le succès de la SCPI. La crise du Covid-19 a ébranlé l'immobilier professionnel