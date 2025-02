Internet et réseaux sociaux : les arnaques au livret d’épargne / iStock.com - Ton Photograph

Les arnaques au livret A

Le Livret A est un placement très populaire en France, mais son taux d’intérêt, actuellement fixé à 2,4 %, occasionne de plus en plus d’offres frauduleuses promettant de meilleurs rendements. Ces fausses offres, diffusées via des publicités en ligne ou des démarchages téléphoniques, proposent des taux garantis de 4 à 8 %, présentant ces livrets comme une alternative plus performante au Livret A. En réalité, ces placements n’existent pas et les sommes versées par les victimes disparaissent sans possibilité de recours. Un moyen efficace d'identifier une arnaque est de comparer les taux proposés avec ceux des banques. Actuellement, les taux des livrets réglementés, comme le Livret A (2,4%) ou le Livret d’épargne populaire (LEP, 3,5 % dès février 2025), sont encadrés par l’État. Une offre promettant un taux nettement supérieur doit immédiatement susciter la méfiance.

Comment reconnaître une arnaque ?

Les escrocs ont tendance à utiliser de manière frauduleuse les noms d’organismes officiels comme l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) ou la Banque de France. Or, ces institutions n’approuvent ni ne garantissent aucun livret d’épargne. Avant de souscrire à une offre, il est donc crucial de vérifier si l’organisme financier est réellement agréé. L’opacité des sites Internet doit également alerter les épargnants. Si un site ne mentionne pas de numéro d’agrément, d’adresse de siège social ou de mentions légales précises, il y a de fortes chances qu’il s’agisse d’une fraude. Il est impératif de consulter les registres officiels tels que l’ORIAS ou le REGAFI pour s’assurer que l’intermédiaire financier est autorisé à exercer. Un autre élément suspect est la demande de renseignements personnels. Les escrocs cherchent souvent à obtenir rapidement des coordonnées bancaires, des pièces d’identité ou encore un premier versement. Tant qu’aucune vérification approfondie n’a été effectuée, il ne faut jamais transmettre ces informations sensibles. Les modes de démarchage peuvent aussi révéler la nature frauduleuse d’une offre. Un contact insistant et agressif par téléphone, e-mail ou même via les réseaux sociaux doit éveiller la méfiance. Certains escrocs utilisent des publicités mensongères ou des témoignages fabriqués pour paraître crédibles. Par ailleurs, les réseaux sociaux constituent un terrain de chasse privilégié pour les arnaqueurs. Certains influenceurs peu scrupuleux font la promotion de placements douteux en promettant des gains rapides et garantis. Ils utilisent parfois des mises en scène luxueuses pour donner une illusion de réussite et inciter leurs abonnés à investir.

Que faire si vous êtes victime d'une arnaque ?

Si vous avez été piégé par une offre frauduleuse, il est essentiel d’agir rapidement. La première étape est de déposer plainte auprès des forces de l’ordre ou via le site officiel internet-signalement.gouv.fr. Il est également conseillé de signaler l’escroquerie à l’ACPR et de consulter leur liste noire des sites frauduleux. Pour obtenir une assistance supplémentaire, vous pouvez contacter INFO ESCROQUERIES au 0805 805 817. Si vous avez fourni des données personnelles ou bancaires, il est recommandé d’alerter immédiatement votre banque afin de bloquer d’éventuels prélèvements frauduleux. Plus vous réagirez vite, plus vous aurez de chances de limiter les dommages.