Inflation : quels produits de supermarché ont vu leurs prix augmenter le plus en un an ?

Le rayon des surgelés a été très fortement impacté en 2022 par la hausse des prix de l'énergie. (Photo d'illustration) (Ccipeggy / Pixabay)

Avec l'inflation, les prix ont augmenté en moyenne de 14 % dans les supermarchés en un an. Sont particulièrement concernés les marques premiers prix, et certains types de produits comme les surgelés et les produits laitiers. Le maquillage et les spiritueux sont quant à eux plus épargnés.

Comme annoncé, l'inflation dans les supermarchés continue de progresser en ce début d'année 2023. La hausse des prix a atteint 14 % sur un an, selon les chiffres du panéliste IRI dans son baromètre de janvier. Certains produits sont toutefois plus concernés que d'autres par cette flambée des prix, rapporte Capital .

La flambée des surgelés

Toutes les gammes ne sont pas touchées de la même manière par l'inflation. Les produits de marques nationales ont vu leurs prix augmenter en moyenne de 11 % sur un an mais ceux des marques distributeurs ont augmenté de plus de 18 %. La hausse la plus importante est celle des produits de marques premiers prix, dont les prix se sont envolés de 20 % depuis janvier 2022.

Dans le détail, certains produits ont été plus touchés que d'autres. Ainsi, le rayon des surgelés et des glaces a connu une hausse moyenne de prix de 18,5 % sur un an, tout comme la crémerie (+18,4 %), la charcuterie et les poissons frais (+14,82 %) ou encore l'épicerie salée (chips, huiles, moutardes conserves), à 14,16 %.

D'autres hausses à venir

Pour les surgelés, la hausse s'explique par l'augmentation des coûts énergétiques liés à la congélation et à la conservation de ces produits, a expliqué Valérie Lasserre, déléguée générale de la Chaîne Logistique du Froid, à Europe 1 . Les conserves auraient vu leurs prix augmenter à cause de la hausse du coût du métal.

L'un des seuls rayons relativement épargnés est celui de l'entretien et de l'hygiène, avec seulement 0,4 % de hausse pour le maquillage. Même chose pour les champagnes et les spiritueux, qui n'ont augmenté que de 5,32 % sur un an. Un bilan bien faible qui devra compenser les prochaines hausses de 15 à 20 % déjà annoncées pour 2023 par le secteur des produits laitiers français.