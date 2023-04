Inflation : pour préserver leur pouvoir d’achat, de nombreux vacanciers ne partiront pas au mois d’août

L’augmentation des frais de voyage due à l'inflation est devenue cette année la principale préoccupation des Européens. (ELG21 / Pixabay)

Sans renoncer à leurs vacances d'été avec l'inflation, de nombreux Européens ont décidé de partir en juin et en juillet cette année pour éviter la haute saison. Ils ont aussi massivement anticipé leurs réservations. La France et l'Espagne sont les destinations les plus plébiscitées.

Malgré l’inflation, qui continue de peser lourd sur le budget des ménages en ce début d’année 2023, les Français et les Européens veulent toujours pouvoir partir en vacances d’été. Mais pour limiter l’augmentation des frais de voyage, de nombreux vacanciers ont décidé d’éviter la très haute saison et de partir en juin et juillet, délaissant ainsi le mois d’août, selon une étude de l’European Travel Commission (ETC) relayée par BFM Business .

Des vacances économiques

Au total, selon l’étude, 7 Européens sur 10 ont l’intention de voyager d’ici septembre. Sur le total des personnes interrogées, 40 % souhaitent partir au début de l’été (entre juin et juillet) et 23 % en août. Ils étaient 32 % à vouloir partir en août l’année dernière. Pour l’ETC, ce changement s’explique avant tout par les contraintes budgétaires plus fortes qui s’exercent sur des ménages actuellement. La même tendance aurait déjà été observée l’année dernière aux Etats-Unis.

L’augmentation des frais de voyage due à l'inflation est d’ailleurs devenue cette année la principale préoccupation des Européens (23 %). Cette inquiétude se traduit aussi par une anticipation des réservations pour bénéficier des tarifs les plus bas. Au moment de la publication de l'étude, 51 % des Européens avaient déjà réservé leur voyage, alors qu’ils n’étaient que 43 % à cette période l’an passé.

Des voyages en Europe

Parmi les destinations les plus prisées par les sondés cette année, on retrouve la France et l’Espagne, qui ont rassemblé toutes les deux 8 % des intentions de voyage. Suivent ensuite de près l’Italie (7 %), la Grèce (6 %) et l’Allemagne (5 %). Les vacanciers espèrent trouver là-bas des conditions météorologiques agréables (18 %), mais aussi des bonnes affaires (17 %), autre signe de l’importance du critère prix cette année.

Pour Luís Araújo, le président de l’ETC, cette tendance aux voyages en Europe est bénéfique à la fois pour le budget de ménages, mais aussi pour l’environnement. "Cette tendance positive soutient la gestion durable des destinations en répartissant plus uniformément les flux touristiques" a-t-il mis en avant.