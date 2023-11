Inflation : pour pouvoir continuer d’épargner, les Français contraints de prioriser leurs dépenses

Les efforts financiers entrepris par les Français leur permettent de continuer à épargner, même si 51 % ont réduit le montant qu'ils mettent chaque mois de côté. (Geralt / Pixabay)

Mercredi 15 novembre 2023, l'Insee a confirmé le ralentissement de l'inflation à 4 % sur un an en octobre, contre 4,9 % en septembre. Si l'augmentation de la hausse des prix de l'énergie et de l'alimentation ralentit, la situation reste délicate pour de nombreux Français, qui ont pris des mesures pour faire face à l'inflation. Nombreux sont ceux qui ont décidé de prioriser leurs dépenses, comme le révèle la 11e édition de l'étude annuelle sur les dépenses des ménages et leur capacité à gérer leur budget menée par Intrum, leader européen du recouvrement de créances, et relayée par Europe 1 .

Moins coupable de ne pas payer une facture à temps

Ainsi, 63 % des consommateurs interrogés ont décidé de réduire leur budget vacances et 74 % celui des cadeaux ou des sorties au restaurant. Parmi les priorités des Français cette fois, les factures, réglées à temps par 74 % d'entre eux, précise l'étude.

Cependant, 26 % ont confié se sentir moins coupable de ne pas payer une facture par les temps qui courent. De plus, 40 % « sont persuadés que la plupart des entreprises ne prennent aucune réelle mesure à l'encontre des consommateurs en retard de paiement » , a souligné à nos confrères Thomas Duvacher, directeur général France d'Intrum.

Les Français continuent d'épargner

Les efforts financiers entrepris par les Français leur permettent de continuer à épargner, même si 51 % ont réduit le montant qu'ils mettent chaque mois de côté. En France, 81 % des consommateurs interrogés affirment avoir entre un et douze mois de salaire en épargne disponible, détaille l'étude.

Pour autant, de nombreux Français ont toujours des difficultés pour régler leurs factures : 1 sur 5 a emprunté de l'argent ou atteint la limite de sa carte pour pouvoir le faire en 2023. Et 4 9% des Français ont déclaré avoir moins d'argent disponible à la fin de chaque mois.