Inflation : les prix des forfaits mobile et Internet vont augmenter, voici les opérateurs concernés

L'opérateur doit impérativement prévenir le client au moins un mois avant la hausse. (Pexels / Pixabay)

Répercutant les hausses des coûts d'exploitation, les opérateurs de téléphonie ont décidé d'augmenter les forfaits mobiles et Internet en 2023. Les hausses vont de 0,69 à 2 euros selon les opérateurs. Seul Free s'est engagé à conserver ses tarifs.

Les forfaits mobiles et Internet vont subir une hausse des prix à compter, pour certains, de ce mois de janvier, annonce l' UFC-Que Choisir . Les opérateurs sont touchés par les hausses des coûts d'exploitation, que ce soit la flambée des prix de l'énergie, des matériaux ou des équipements.

Particularité de cette hausse, elle touche les nouveaux abonnements comme les anciens clients actuels, pointe l'association de consommateurs. Dans ce cas-là, l'opérateur doit impérativement prévenir le client au moins un mois avant la hausse. Le seul recours des consommateurs est de résilier sans frais.

1 à 2 euros de plus chez Bouygues Telecom

Bouygues Telecom a déjà prévenu ses clients fixes et mobiles. Dans un mail intitulé « Nos tarifs évoluent », l'opérateur prévient que le forfait va augmenter de 1 à 2 euros, selon les cas, à partir du 2 février. Il faudra compter 1 euro de plus sur le forfait B&You 40 Go et, 2 euros sur celui de 80 Go donne pour exemple l'UFC-Que Choisir.

Du côté de SFR, la hausse qui sera appliquée en février également oscille entre 0,69 euro à 0,99 euro par mois, touchant la quasi-totalité des forfaits SFR et Red by SFR. L'opérateur n'a pas clairement averti ses clients via un message, se contentant d'une annonce en bas de la facture de janvier, indique l'UFC-Que Choisir.

Des hausses au printemps chez Orange

Chez Orange, les hausses vont attendre. L'opérateur a décalé l'augmentation de ses forfaits mobiles et fixes de 1 à 2 euros au mois de mars ou d'avril. Mais l’abonnement principal avec réduction sociale ne sera pas concerné, tout comme l'Offre coup de pouce.

Seul Free s'est engagé à ne pas répercuter la hausse de ses coûts de production aux clients. Cela signifie que les forfaits mobiles vont rester entre 2 et 19,99 euros jusqu'en 2027.