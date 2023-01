Inflation : les Français se sentent moins impactés que leurs voisins européens

Les Français se disent moins touchés par l'inflation que le reste des Européens. Illustration (Bru-nO / PIxabay)

Le moral des Européens a chuté en 2022, selon le baromètre Cetelem. Mais les Français s'en sortent bien. Ils ont peu perçu l'inflation par rapport à leurs homologues européens mais constatent davantage la perte du pouvoir d'achat. Ils ont aussi été moins affectés au niveau de leur situation personnelle.

Pour une fois, le baromètre Cetelem 2023 vient contredire l'idée selon laquelle les Français sont les plus pessimistes d'Europe. Cette étude mesure la perception des Européens sur l'état de l'économie et de leur pouvoir d'achat. En 2022, une certaine morosité avait été notée après une année 2021 plutôt bénéfique. En cause, l'inflation galopante. Mais les Français se sentent moins touchés par le phénomène, relaie BFMTV mardi 17 janvier.

Dans le détail, 9 Européens sur 10 considèrent que la montée brutale de l'inflation est une réalité pour eux. 70 % ont ressenti une « nette augmentation des prix » en 2022. Ils sont 90 % en Hongrie, 88 % au Portugal, 80 % en République Tchèque ou encore 75 % en Italie. Mais les habitants de deux pays n'ont pas la même sensibilité : les Français et les Britanniques. En France, « seuls » 60 % ont perçu cette hausse brutale des prix.

Les Français ont perçu la baisse du pouvoir d'achat

Toutefois, les Français estiment qu'ils ont davantage perdu de pouvoir d'achat que la plupart des Européens. Au niveau des 15 pays étudiés, 54 % des sondés en moyenne ont estimé que leur pouvoir d'achat a baissé ces 12 derniers mois. Pour les Français, ce chiffre grimpe à 59 %. Ils se situent à égalité avec les Italiens, mais derrière les habitants du Portugal et de Hongrie. Des chiffres qui peuvent surprendre, car la France fait des parties des pays où les hausses de salaires moyens à l'embauche sont les plus fortes (4,7 %). L'Allemagne fait mieux avec 6,9 %, mais l'Italie (4,1 %), les Pays-Bas (3,9 %) ou encore l'Espagne (3,9 %) sont derrière.

En considérant la situation du pays et la situation personnelle, les Français tiennent le choc. La note moyenne attribuée pour le moral du pays est passée de 5,4/10 à 4,9/10 en Europe. Concernant la situation personnelle, cette note a chuté de 6,2/10 à 5,8/10. Pour les Français, la chute a été moins forte que dans plusieurs pays comme le Royaume-Uni, l'Italie, la Belgique ou le Portugal, précise BFMTV .