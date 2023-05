Inflation : la sécheresse va-t-elle entraîner une hausse des prix dans l'alimentation ?

Les pics de chaleur de l'Espagne et du Maroc pourraient affecter directement le porte-monnaie des Français. Une situation qui inquiète déjà les producteurs et les autorités.

Alerte rouge sur les cultures de fruits et légumes : depuis quelques jours, les « jardins de l'Europe », l'Espagne et le Maroc, connaissent actuellement des pics de chaleur inhabituels avec 38 degrés en Catalogne ou encore 40 degrés à Rabat. Ces pays, importants producteurs exportant leurs denrées dans toute l'Europe, connaissent des sols asséchés et un manque de pluie qui préoccupe les agriculteurs et les autorités. « La plantation des cultures d'été a commencé, avec de sérieuses inquiétudes quant à la disponibilité future de l'eau pour l'irrigation, compte tenu de la faible quantité des réservoirs », soulignait de son côté le 28 avril la Commission européenne .

Outre des inquiétudes quant à l'approvisionnement en eau et à la survie des plants, des experts tirent la sonnette d'alarme quant aux conséquences de la sécheresse qui écrase ces pays. Avec, en filigrane, la crainte d'une « heatflation » - une hausse des prix liée à la chaleur -, qui viendrait s'ajouter à une inflation alimentaire qui atteint déjà des records.

Comme nombre de ses voisins, la France est tributaire de ses voisins du sud pour son approvisionnement en fruits et légumes. L'Hexagone est ainsi est le troisième importateur de tomates au monde, en important 507.000 tonnes en 2020. Elles proviennent en grande majorité du Maroc, avec 350.000 tonnes, puis d'Espagne, avec 100.000 tonnes, selon un rapport d'information du Sénat, publié en septembre 2022. Or, des productions limitées par la sécheresse risquent d'engendrer des pénuries, faisant augmenter les prix.

« Si le phénomène de sécheresse se poursuit, l'offre sur le territoire sera affectée , souligne Laurent Grandin, président de l'Interprofession des fruits et légumes frais. Concernant l'Espagne, le déficit d'eau devrait toucher les variétés sensibles, surtout le maraîchage ». En d'autres termes, les légumes - dont « les salades, les melons et les choux » - pourraient être davantage concernés par une hausse des prix. Pour ces produits qui requièrent de grandes quantités d'eau, il faut ainsi s'attendre « à des décrochages dans les rayons ».

Une météo qui s'annonce cruciale

Pour autant, la France va parvenir à prendre le relais sur quelques productions, comme « les courgettes, les tomates et les fraises », tempère le représentant. Ces cultures peuvent, en effet, s'effectuer sous serre et sont plus faciles à irriguer en eau. Les fruits à noyaux pourraient, eux aussi, passer entre les mailles de la sécheresse. « L'année dernière, à la même époque, nous avions eu du gel, ce qui n'est pas le cas cette année , relève Laurent Grandin. La production de fruits pourrait donc être supérieure ». Mais ces prévisions tiennent à un fil, rappelle le président d'Interfel : « Ça peut évoluer assez rapidement suivant les précipitations à venir, on va observer avec beaucoup d'attention ce qui se passe en Espagne. Si les températures continuent d'être 10 à 15 degrés au-dessus des normales de saison, la situation pourrait se tendre. »

Les prochaines semaines dépendront surtout « de l'anticipation de la sécheresse par les producteurs , juge Carina Furusho Percot. On sait déjà depuis cet hiver que les nappes phréatiques sont très basses, les agriculteurs ont ainsi pu maximiser leurs stockages d'eau et choisir l'espèce ou la variété la plus tolérante à la contrainte hydrique », précise la docteure en hydrologie et ingénieure de recherche à l'Inrae. Toutefois, si l'été dernier était très sec, « les nappes n'étaient pas aussi basses qu'aujourd'hui ». La météo des mois à venir s'annonce donc cruciale, tant pour les revenus des producteurs que pour le porte-monnaie des consommateurs.