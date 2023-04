Inflation : des prêts sur gages jusqu'à 3 000 euros à Bordeaux

Les prêts sur gages permettent de récupérer un peu d'argent en cas de difficulté. Illustration (Pexels)

Le prêt d'argent sur gage est une formule de prêt qui existe depuis plus de 200 ans. En échange du dépôt d'un objet de valeur, il est possible d'obtenir une somme d'argent. Le Crédit municipal de Bordeaux propose des prêts pouvant aller jusqu'à 3 000 euros.

Les prêts sur gage. La formule existe depuis plus de 200 ans pour ceux qui éprouvent des difficultés financières passagères. En échange du dépôt d'un objet de valeur, vous recevez un prêt. Le Crédit municipal de Bordeaux continue de proposer cette formule, relaie Actu Bordeaux dimanche 16 avril.

Ainsi, le Crédit municipal accepte différents objets de valeur qu'il faut déposer à la mairie : pièces de mode, bouteilles de vin (grands crus classés), bijoux (or 18 et 14 carats), montres (grande marque uniquement avec certificat), argenterie ou encore objets d'art. Une fois le bien expertisé, « notamment sa composition, son poids (si l’objet est en métal précieux), sa marque, son ancienneté, sa rareté, sa cotation sur le marché des enchères publiques » précise le Crédit municipal de Bordeaux .

Six mois, renouvelable jusqu'à deux ans

Une fois l'expertise établie, un prêt peut alors être proposé pour un montant allant jusqu'à 3 000 euros. « Nous prêtons entre 40 et 75 % de l’estimation en fonction de l’objet et du cours de l’or » écrit l'établissement public. Le gage est effectif six mois, renouvelable jusqu'à deux ans. Pour récupérer son bien, il suffit de rembourser « le capital emprunté, les intérêts et les frais échus » . Ce qui est possible à tout moment. Le montant des frais et des intérêts n'est pas précisé. Pour le Crédit municipal de Paris , un taux de 4,25 % est affiché pour des prêts allant jusqu'à 500 euros, 9,90 % jusqu'à 6 000 euros et 5,30 % au-delà.

Avantage de cette formule de prêt, on reste toujours propriétaire de l'objet qu'on a confié. Toutefois, dans le cas où l’emprunteur ne veut pas ou ne peut pas récupérer l’objet déposé en gage, « les lots peuvent être vendus aux enchères publiques judiciaires dès l’échéance du contrat passée » précise l'établissement bordelais. Dans ce cas, si le produit de la vente est inférieur à la somme due par l'emprunteur, rien ne lui est demandé. S'il est supérieur, l'emprunteur perçoit la différence.