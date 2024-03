Inflation / 5 astuces pour réduire sa consommation énergétique -iStock-Richard Villalonundefined

1. Débrancher les appareils en veille

La plupart des appareils électriques continuent de consommer de l’énergie même s’ils sont en veille. C’est le cas par exemple des chargeurs de téléphone, tablette ou ordinateur. Mais aussi des téléviseurs, consoles de jeux, décodeurs, routeurs, lecteurs DVD etc. Sans oublier les cafetières, micro-ondes, grille-pain et aussi le gros électroménager. Même lorsqu’ils ne sont pas utilisés, ces appareils ont une « consommation fantôme ». L’idéal est donc de les éteindre et de les débrancher lorsque vous n’en n’avez pas usage.

2. Identifier les fonctionnalités énergivores

Pour savoir comment économiser de l’énergie, encore faut-il savoir quels sont les gestes et fonctionnalités de vos appareils qui sont particulièrement gourmands en électricité. C’est le cas par exemple de l’option sèche-linge de votre machine à laver. L’idéal est donc de s’en passer et de faire sécher le linge de façon traditionnelle sur un sèche-linge. Et pour votre lave-vaisselle, n’hésitez pas à utiliser le programme « éco », qui comme son nom l’indique est économique en eau et en énergie.

3. Cuisiner de façon économe

Cuisiner consomme de l’énergie, surtout lorsque nous ne faisons pas attention à nos gestes. Par exemple, le fait de couvrir une poêle ou une casserole pour chauffer son contenu permet d’économiser 25% d’énergie. Éteindre le four avant la fin de la cuisson permet une économie de 10% sur la facture d’électricité. L’utilisation d’une bouilloire pour faire chauffer de l’eau est plus économe qu’une casserole. Et les plaques de cuisson à induction permettent d’économiser entre 30 à 50 % d’électricité.

4. Attention à votre chauffage

L’hiver, la plus grosse consommation d’énergie vient directement du chauffage de la maison. Mais attention à ne pas gaspiller de l’énergie. Par exemple, il n’est pas nécessaire de chauffer toutes les pièces de votre logement à la même température. Il est conseillé de chauffer à 19°C dans les pièces à vivre et 17°C dans les chambres. Pensez à baisser le chauffage en cas d’absence et à ne pas perdre de chaleur avec les arrivées d’air froid. Pour conserver la chaleur d’une pièce, tirez bien les rideaux et vérifiez l’isolation de votre logement.

5. Ne consommez pas trop d’eau chaude

L’eau chaude fait rapidement grimper le montant de votre facture d’énergie. Pour commencer, vous pouvez baisser la température de votre chauffe-eau pour que cette dernière reste entre 55 et 60°C. Prendre des douches plutôt que des bains permet d’économiser de l’eau chaude. Vous pouvez aussi installer des robinets thermostatiques pour maîtriser la température de l’eau. Un pommeau de douche économique permet de réduire le débit de l’eau à 6 litres/minute contre 15 à 18 avec une douchette classique. Aussi, pensez à toujours régler le mitigeur de l’évier sur la position eau froide. Autrement, (en position tiède) de l’eau chaude va être appelée et le temps qu’elle arrive, vous aurez déjà probablement terminé votre activité.