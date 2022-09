Indemnité carburant rejetée, remise à la pompe prolongée

Vous vous rendez à votre travail en voiture ? En octobre prochain, vous auriez pu faire partie des Français éligibles à l’indemnité carburant travailleurs. Elle a finalement été rejetée par les sénateurs.

Remise à la pompe prolongée - iStock-Tom Merton

Pas d’indemnité carburant travailleurs

L’indemnité carburant travailleurs ne verra finalement pas le jour, en tout cas cette année. Le 27 juillet dernier, la prolongation de la remise à la pompe lui a été préférée par les sénateurs. Cette dernière est mise en place au moins jusqu’à la fin de l’année. Son montant est égal à 30 centimes pour septembre et octobre. Puis, il passera à 10 centimes en novembre et décembre. Cette mesure, qui devrait donc prendre fin le 31 décembre prochain, a un coût : 4,4 milliards d’euros. La remise à la pompe ne concerne pas le fioul domestique. En effet, seuls le SP95, le SP98-E5, le SP95-E10, le super éthanol ou encore le GNR (gazole non routier) et le GNL (gaz naturel liquéfié) sont concernés. Et seule la France métropolitaine bénéficie de cette mesure. La remise à la pompe est appliquée automatiquement comme c’est le cas depuis avril dernier. Le prix affiché est en conséquence celui à payer et tout le monde bénéficie de la réduction. Concrètement, si vous faites un plein de 50 litres à 2 €/litre, cela vous revient normalement à 100 €. Avec la remise à la pompe de 30 centimes, on passe à 85 € (soit 15 € d’économies). Avec la remise de 10 centimes, vous réalisez 5 € d’économies.

Indemnité carburant travailleurs : que prévoyait le Gouvernement ?

Parmi les aides envisagées par le Gouvernement afin de soutenir le pouvoir d’achat des Français, mis à mal depuis plusieurs mois à cause, entre autres, de la hausse des prix des carburants, il y avait l’indemnité carburant travailleurs. Selon le Gouvernement, plus de 11 millions de personnes aux revenus modestes (moins de 14 100 € de revenu fiscal de référence par part) auraient pu en bénéficier. Les salariés comme les agents publics, apprentis et travailleurs indépendants étaient concernés par ce projet. L’idée était de proposer une aide modulée, c’est-à-dire dont le montant aurait changé selon les revenus fiscaux de référence des personnes concernées : pour les conducteurs des déciles 1 à 3 (revenu fiscal de référence inférieur à 9 400 €), l’aide aurait été comprise entre 200 et 300 € (pour les « gros rouleurs », par exemple, ainsi que pour les personnes habitant à plus de 30 km de leur travail). pour les personnes avec un RFR plus élevé, l’aide aurait été d’un montant de 100 €. Elle aurait pu atteindre les 150 € pour les personnes parcourant beaucoup de kilomètres. À noter : selon les calculs du Gouvernement, 200 € d’aide équivalent à une remise de 25 centimes d’euros par litre de carburant (par an, pour un seul véhicule et pour une utilisation moyenne). Contrairement à d’autres aides développées ces derniers mois par le Gouvernement, l’indemnité carburant travailleurs n’aurait pas été versée de façon automatique. Les Français éligibles auraient dû en faire la demande sur le site de la Direction générale des finances publiques.