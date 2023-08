Impôts : vers une nouvelle hausse de la taxe foncière pour les propriétaires

Les propriétaires vont voir la taxe foncière connaître une nouvelle augmentation cette année. Selon une étude de Meilleurtaux, dévoilée par Le Parisien ce mercredi, en 2022, elle a coûté 111 euros par mois, en moyenne, pour un couple avec deux enfants habitant dans un 70 m². C'est 6 euros de plus qu'en 2021 (105 euros par mois). Selon les villes, cela peut représenter jusqu'à deux mensualités supplémentaires de crédit immobilier pour les propriétaires.

L'enquête de Meilleurtaux dresse un panorama des différentes communes qui montre que plus les prix de l'immobilier sont bas, plus la taxe foncière est forte. C'est le cas à Nîmes (Gard) et à Saint-Étienne (Loire), où la taxe foncière est particulièrement élevée (respectivement 1 674 euros et 1 179 euros en moyenne par an pour un couple avec deux enfants dans un 70 m²). Une taxe qui représente 1,9 mensualité de crédit supplémentaire. Le Havre (1 533 euros), Dijon (1 571 euros) et Le Mans (1 255 euros) font également partie des villes où l'impôt est le plus important.

La suppression de la taxe d'habitation pèse

Au contraire de Paris, où les prix s'envolent mais la taxe foncière est plus raisonnée. Dans la capitale, la mensualité du crédit est de 4 511 euros en moyenne, la taxe foncière annuelle était de 770 euros en 2022 (soit 0,2 mensualité de crédit supplémentaire). « Si 2022 a été une année difficile pour les

... Source LePoint.fr