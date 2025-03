Impôts : quel est le nouveau barème pour les frais de carburant ?

Voici les nouveaux barèmes pour les frais de carburant ( Crédits photo: © shangarey - stock.adobe.com)

D'ici quelques semaines, le service de déclaration de revenus aux impôts va être ouvert. Découvrez dès à présent le nouveau barème pour les frais de carburant engagés en 2024 et déclarés en 2025.

Pour certains contribuables optant pour l'application des frais réels au lieu de la déduction forfaitaire de 10 % sur leur avis d'imposition, l'heure des calculs approche. En effet, le service de déclarations des revenus de 2024 va ouvrir au cours de la première quinzaine du mois d'avril. Grâce au nouveau barème applicable aux frais de carburant, il est déjà possible de réunir les informations nécessaires et de calculer le montant de ses frais réels liés à des déplacements professionnels.

Barème kilométrique ou barème pour frais de carburant, quelle différence ?

Les frais que vous engagez dans le cadre de vos déplacements professionnels dépassent l'abattement forfaitaire de 10 % ? Dans ce cas, vous avez intérêt à choisir de déduire vos frais réels, en lieu et place de cette déduction. Pour cela, il existe deux grands barèmes : le barème kilométrique , qui est le plus utilisé, et le barème pour frais de carburant, moins connu du grand public. La question du choix entre l'un et l'autre de ces barèmes se pose donc.

Le succès du barème kilométrique n'est pas un hasard. En effet, celui-ci est plus simple, puisqu'il englobe l'ensemble des frais liés à l'utilisation de son véhicule, qu'il s'agisse d'une moto, d'un scooter ou d'une voiture, pour des besoins professionnels. Le barème pour frais de carburant, quant à lui, ne tient compte que des frais liés au carburant. Il faut y ajouter l'ensemble des dépenses effectuées pour l'entretien et l'assurance du véhicule en complément, et fournir les justificatifs associés.

Plus complexe à calculer, le barème pour frais de carburant peut néanmoins être plus avantageux, et est plus représentatif des dépenses réellement engagées. Il est en revanche réservé aux véhicules dont l'usage est mixte, c'est-à-dire à la fois professionnel et personnel. Il peut s'agir d'un véhicule dont le contribuable est propriétaire, d'une voiture de fonction ou encore d'une voiture en leasing, mais pas d'un véhicule de service ou d'un véhicule utilitaire.

Quel est le barème des frais de carburant engagés en 2024 ?

Le barème pour frais de carburant concerne à la fois les salariés, les personnes titulaires de revenus non commerciaux (BNC), de revenus agricoles au régime simplifié et les entrepreneurs individuels percevant des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et tenant une comptabilité super-simplifiée. Pour leur déclaration à effectuer en 2025 sur leurs revenus de 2024, les personnes éligibles peuvent se reporter au barème pour frais de carburant suivant:

Puissance fiscale Gazole Super sans plomb GPL 3 à 4 CV 0,094 €/km 0,119 €/km 0,074 €/km 5 à 7 CV 0,116 €/km 0,147 €/km 0,091 €/km 8 et 9 CV 0,137 €/km 0,174 €/km 0,108 €/km 10 et 11 CV 0,155 €/km 0,197 €/km 0,122 €/km 12 CV et plus 0,172 €/km 0,219 €/km 0,136 €/km

Le barème pour frais de carburant applicable aux deux-roues motorisés, que sont les motos et les scooters, dépend quant à lui uniquement de la puissance fiscale du véhicule. Les frais de carburant pour un deux-roues de moins de 50 CC sont ainsi de 0,038 €/km, de 0,078 €/km entre 50 et 125 CC, de 0,099 €/km entre 3,4 et 5 CV et de 0,137 €/km au-delà de 5 CV.

Bon à savoir : il n'est pas nécessaire de joindre les justificatifs kilométriques à sa déclaration de revenus, mais ces éléments doivent obligatoirement être conservés pendant au moins 3 ans afin d'être en mesure de les transmettre sur demande de l'administration fiscale.