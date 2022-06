Impôts : les outils du fisc pour débusquer les fraudeurs

Le datamining et les réseaux sociaux sont les nouveaux outils pour démasquer les fraudeurs. (© DR)

La lutte contre la fraude fiscale est une priorité des pouvoirs publics. Pour la mener à bien, Bercy dispose de nouveaux outils très performants.

Sale temps pour les tricheurs ! Le fisc utilise aujourd'hui l'intelligence artificielle pour identifier les contribuables qui tentent de se soustraire à l'impôt, et il peut aussi les démasquer sur les réseaux sociaux.

Une traque 3.0 qui ne fait pas de cadeau : les contrôles fiscaux ont rapporté 10,7 milliards d'euros en 2021.

Le datamining pour mieux cibler les contrôles

Bercy a engagé de lourds investissements pour optimiser le contrôle fiscal depuis 2018. Objectif, développer des algorithmes capables d'explorer la masse de données numériques présente sur la toile («datamining»), et de repérer les incohérences susceptibles de révéler une fraude.

Objectif atteint, les robots du fisc analysent désormais chaque jour des millions d'informations issues de centaines de sources différentes (déclarations fiscales, comptes bancaires, fichier cadastral, Urssaf, etc.). Un achat sans rapport avec vos revenus, un logement vendu au rabais, un compte bancaire alimenté en liquide... Rien ne leur échappe et dès que le croisement des données révèle un cas douteux, une alerte se déclenche.

Ce ciblage redoutable est de plus en plus performant. En 2021, près de 45% des contrôles fiscaux ont été issus de l'intelligence artificielle et de l'exploitation des données issues du datamining.

Les réseaux sociaux pour taxer votre train de vie

Le fisc peut aller encore plus