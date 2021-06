Impôts : j'ai oublié ou mal rempli ma déclaration de revenus, que faire ?

Oublier de remplir sa déclaration de revenus peut couter cher, en fonction du montant de l'impôt dû. (© Adobestock)

La campagne de déclaration des revenus vient de se terminer. Si vous avez oublié certains éléments ou réalisé que vous avez commis une erreur, il n'est pas trop tard pour la réparer. En revanche, si vous n'avez rien déclaré du tout, vous risquez des pénalités. Explications.

Le 8 juin était le dernier jour pour déclarer vos revenus si vous habitez dans un département numéroté entre 55 et 976.

Pour les autres, la campagne est même finie depuis plusieurs jours.

Pénalité de 10%

Vous réalisez à la lecture de ces lignes que vous êtes hors délai ? Si vous n'avez pas rempli votre obligation fiscale, trois situations sont possibles.

- Vous n'êtes pas imposable ?

Dans ce cas l'oubli n'est pas très grave. Vous ne serez facturé d'aucune pénalité. En revanche, il est conseillé de procéder à votre déclaration via le site impots.gouv au plus vite. Sinon, vous risquez de ne pas recevoir dans les temps votre avis d'imposition, un document indispensable à de nombreuses démarches (aides sociales, prêt immobilier, recherche d'un logement etc.)

- Vous êtes imposable mais éligible à la déclaration automatique ?

Votre oubli est sans conséquence sauf si vous souhaitiez modifier des éléments dans la déclaration préremplie par le fisc. Dans ce cas, il faut procéder à une déclaration rectificative (voir plus bas).

- Vous êtes imposable et non éligible à la déclaration automatique ?

Cet oubli risque de vous coûter cher. L'administration va en effet vous facturer une pénalité représentant 10% du montant de votre impôt. Si vous ne