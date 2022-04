Impôts 2022 : ne déclarez pas vos revenus de placements exonérés

Vous n'avez pas à déclarer les intérêts de vos livrets défiscalisés. (© Fotolia)

Les intérêts de vos livrets défiscalisés, des PEL de moins de douze ans ouverts avant le 1er janvier 2018, les revenus réalisés au sein d’un PER, Perco, PEA, et les profits au sein d’un contrat d’assurance vie sans retrait effectué en 2021 ne doivent pas être portés sur votre déclaration de revenus.

Vous ne devez pas déclarer les intérêts produits par vos Livret A, livret de développement durable et solidaire (LDDS), livret Jeune, livret d’épargne populaire (LEP), plan d’épargne-logement (PEL) de moins de 12 ans et compte d’épargne-logement (CEL) ouverts avant 2018, car ils sont exonérés d’impôt.

Vous ne devez pas non plus déclarer les revenus produits chaque année par votre plan d’épargne en actions (PEA), vos contrats d’assurance vie (sauf en cas de retrait dans l’année), vos plans d’épargne salariale (PEE, Perco, Pereco ou Pero), ni ceux produits par votre plan d’épargne retraite (Perp, contrat Madelin, régime Préfon, PER).

Mais attention, en cas de liquidation de votre PER par anticipation (avant la retraite) pour acquérir votre résidence principale, vous devez déclarer la part du capital récupéré qui correspond aux versements déduits de vos revenus imposables et celle correspondant aux revenus produits par votre plan.

La première est alors imposable comme une pension de retraite (sans l’abattement de 10 % attaché à cette catégorie de revenus), et la seconde comme un revenu de placement.

Les revenus de placements à déclarer sont préremplis, sauf exceptions

Sauf exception, les revenus de votre épargne à déclarer sont préremplis dans votre déclaration de revenus. Ils sont communiqués au fisc par vos établissements financiers en début