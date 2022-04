Le premier confinement, décrété en mars 2020, avait entrainé un recours massif au télétravail. Depuis, même si la tendance marque un peu le pas, l’usage du télétravail perdure en France, et a été conséquent en 2021. Dans ce contexte, le gouvernement a décidé de reconduire, en 2022 (c’est-à-dire pour la déclaration de revenus de 2021) les mesures exceptionnelles qui avaient été mises en place l’an passé. Il s'agit du « traitement fiscal des frais professionnels engagés au titre du télétravail à domicile ». Le point sur ce dispositif dans les lignes qui suivent...

Impôt sur le revenu, les frais liés au télétravail toujours déductibles en 2022 / iStock-demaerre

Indemnité de télétravail à domicile : le barème de l’Urssaf

L’URSSAF a communiqué, en 2021, aux employeurs, un barème indicatif de l’indemnité à consentir, en fonction du nombre de jours de télétravail réalisés par semaine, à savoir : 10 euros par mois et par salarié pour 1 journée, 20 euros par mois et par salarié pour 2 jours, 30 euros par mois et par salarié pour 3 jours, 40 euros par mois et par salarié pour 4 jours, Jusqu’à 50 euros par mois pour les salariés étant en télétravail à 100%.

Les mesures fiscales reconduites :

L’exonération des allocations versées par l’employeur Les allocations versées par l’employeur, couvrant les frais de télétravail à domicile (indemnités, remboursements forfaitaires ou remboursements de frais réels) restent donc, comme l’an passé, exonérées d’impôt sur le revenu, dans les limites de 2,50 euros par jour, 55 euros par mois et 580 euros par an. Cette exonération ne concerne pas « les dépenses courantes généralement nécessités par l’exercice de la profession », telles que, par exemple les frais de restauration, ou les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail (en principe inexistants en cas de télétravail à domicile !). La déduction forfaitaire des frais professionnels engagés au titre du télétravail à domicile Pour les contribuables ayant opté pour la déduction des frais professionnels pour leur montant réel et justifié, les frais professionnels engagés au titre du télétravail à domicile pourront, au choix : Soit être déduits de manière forfaitaire, Soit être déduits pour leur montant exact si cela est plus favorable.

Comment bénéficier de ces mesures exceptionnelles ?

Théoriquement, le contribuable n’a rien à faire puisqu’il revient à l’employeur, d’identifier les remboursements ou les allocations exonérés d’impôt sur le revenu, dans les informations qu’ils transmet à l’administration fiscale. Donc, en principe, le montant du revenu imposable qui a été transmis, et est prérempli sur la déclaration de revenus, n’est pas supposé inclure de telles allocations. En tout état de cause, le contribuable salarié est toujours invité à vérifier les cases préremplies. Il pourra donc s’assurer, lorsqu’il déclarera ses revenus 2021, que d’éventuelles « indemnités télétravail » n’ont pas été ajoutées au « net imposables ». Il lui suffit pour cela de pointer ses bulletins de salaire, ou de comparer le montant prérempli avec l’attestation annuelle de salaire fournie par l’employeur.