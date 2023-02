Impôt sur le revenu : les barèmes pour les frais de carburant revalorisés pour 2023

Les contribuables peuvent déduire les frais kilométriques sur leur déclaration de revenus. Illustration (MikesPhotos / Pixabay)

A l'approche de l'ouverture de la déclaration de revenus prévue pour la mi-avril, l'administration fiscale a publié les nouveaux barèmes de calcul des frais de carburants. Et c'est une bonne nouvelle pour les contribuables qui optent pour cette solution de déclaration puisque les montants ont été revalorisés de 30 % par kilomètre pour le gazole et d’environ 16 % pour le super sans-plomb.

Conserver l'ensemble des justificatifs en cas de contrôle

Pour rappel, la déclaration de frais réels peut être une option intéressante dans certains cas pour les salariés. « Si vous possédez tous les justificatifs (factures, tickets de caisse…), vous pouvez déduire le montant réel de vos dépenses afférentes à l’utilisation professionnelle du véhicule , précise Bercy. Les frais déductibles comprennent la dépréciation du véhicule au cours de l’année, les frais d’entretien, de carburant, de réparations, d’assurance, de stationnement… pour leur fraction afférente au kilométrage parcouru à titre professionnel » .

L'autre solution, la plus simple, consiste à utiliser le barème des frais kilométriques publié par l'administration fiscale. En revanche, ce dernier n'a pas encore été communiqué pour la déclaration de revenus 2023.

Une déduction de base également possible

Ce dernier est variable selon le type de véhicule, sa puissance ainsi que la distance parcourue. Le barème prend en compte la dépréciation du véhicule, les frais d’achat des casques et protections, les frais de réparations et d’entretien, les dépenses de pneumatiques, la consommation de carburant, et les primes d’assurances.

Enfin, certains salariés se contenteront de la déduction forfaitaire de 10 % au montant de votre salaire déclaré pour couvrir vos frais professionnels de l’année écoulée.