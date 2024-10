Impôt sur le revenu : faut-il s'inquiéter si votre employeur n'a pas modifié votre taux de prélèvement à la source ?

Votre taux de prélèvement à la source est recalculé chaque année à partir de votre déclaration de revenus. (illustration) (Pixabay / StartupStockPhotos)

Normalement, votre employeur a déjà dû mettre à jour votre prélèvement à la source. Il bénéficie en effet d'un délai de deux mois pour prendre en compte le nouveau taux transmis par l'administration fiscale. Or, ce taux, recalculé chaque année à partir de votre déclaration de revenus, a été envoyé fin juillet.

Contacter son employeur

Cependant, pas de panique si vous avez constaté que la modification n'avait pas été réalisée dans votre fiche de paie de septembre. « Il peut y avoir un peu de décalage selon la date à laquelle l'entreprise établit les paies, certaines entreprises sont plus réactives que d'autres » , a indiqué le fisc à Capital . Une autre raison peut expliquer ce décalage : si vous avez modifié vous-même votre taux dans votre espace particulier, sur le site impot.gouv.fr, après la réception de votre avis d’imposition en juillet dernier. Cette démarche est en effet autorisée, sous certaines conditions, pour coller au mieux à vos revenus.

En revanche, si le nouveau taux n'apparaît toujours pas dans votre bulletin de salaire d'octobre, il est recommandé de contacter votre employeur pour le signaler et régler le problème. Pour rappel, si vos revenus ont diminué en 2023, ce taux a lui aussi baissé et votre salaire net après impôt devrait donc augmenter. A l'inverse, si vos revenus ont augmenté en 2023, le taux va grimper et votre salaire net va légèrement diminuer. Dans ce dernier cas, si votre employeur oublie d'en tenir compte et que vous ne réagissez pas, vous pourriez être amené à payer un rattrapage.