Impôt sur le revenu : 619 000 contribuables vont-ils devenir imposables en 2025 suite au gel du barème ?

Faites-vous partie des contribuables qui vont devoir payer l'IR en 2025 ? ( Crédits photo: © PUNTOSTUDIOFOTO Lda - stock.adobe.com)

Vous n'avez pas payé d'impôts en 2024 ? Suite à l'échec de l'adoption du budget et au gel du barème de l'impôt sur le revenu, vous pourriez faire partie des 619 000 contribuables qui vont devenir imposables en 2025.

Selon les derniers chiffres communiqués par Bercy, 619 000 nouveaux contribuables pourraient être amenés à payer l'impôt sur le revenu en 2025 . En cause ? L'échec de l'adoption du budget en fin d'année 2024 qui a entraîné le gel du barème de l'impôt sur le revenu. Autrement dit : le barème en question pourrait rester le même en 2024 et en 2025, et ne pas tenir compte du niveau d'inflation dans l'Hexagone. Le point sur une situation inédite et déplaisante pour les contribuables.

Jusqu'à 619 000 nouvelles personnes redevables de l'impôt sur le revenu en 2025

Le lundi 6 janvier, les services de Bercy ont livré un chiffre alarmant : 619 000 contribuables actuellement non-imposables pourraient le devenir en 2025 sous l'effet du gel du barème de l'impôt sur le revenu. En effet, le budget pour 2025 n'ayant pas été adopté avant la fin de l'année 2024, les tranches du barème déterminant le taux d'imposition applicable aux revenus des ménages pourraient rester les mêmes qu'en 2024, sans tenir compte de l'inflation d'environ 2 %.

Résultat ? Dans un entretien donné au journal Le Parisien, Amélie de Montchalin parle de plus de 600 000 nouveaux contribuables soumis à l'impôt sur le revenu en 2025. "Sans budget, 600 000 nouveaux contribuables risquent de payer l'impôt sur le revenu selon nos derniers chiffres, et l'impôt de ceux qui le paient déjà augmentera" explique la nouvelle ministre des Comptes publics au cours de son interview. De 44 % de foyers réellement imposables actuellement, ce pourcentage passerait ainsi à 45 %.

Les estimations du gouvernement sont-elles alarmistes ?

Le chiffrage des nouveaux contribuables à l'impôt sur le revenu par le gouvernement peut néanmoins poser question. En effet, le prédécesseur d'Amélie de Montchalin au poste de ministre des Comptes publics, Laurent Saint-Martin, avait quant à lui parlé de 380 000 nouveaux foyers imposables. L'ancien Premier ministre, Michel Barnier, avait lui aussi repris cette estimation, avant que Bercy n'effectue une nouvelle estimation à 530 000 foyers mi-octobre 2024.

Selon Pierre Madec, économiste de l'OFCE à l'origine du chiffre des 380 000 foyers, la différence entre ces estimations peut néanmoins s'expliquer : "D'une part, mon estimation est en “ménages” et non en contribuables. D'autre part, les données que j'ai mobilisées sont des projections pour l'année 2022. Autrement dit, il est possible que des chiffres plus récents fournissent des entrants plus nombreux". Pour lui, le chiffre à 600 000 contribuables "parait élevé mais pas forcément impossible".

Une situation qui peut être résolue avec l'adoption d'un budget avant la fin février

Pour le moment, il n'existe pas de certitude quant au gel du barème de l'impôt sur le revenu. En effet, si un texte budgétaire était adopté avant la fin du mois de février, ou début mars au plus tard, l'indexation de ce barème sur le niveau d'inflation pourrait être prise en compte par la Direction générale des finances publiques (DGFiP), et permettre d'éviter que plusieurs centaines de milliers de contribuables ne deviennent imposables.

Pour le moment, l'incertitude reste de mise. En effet, le gouvernement de nouveau Premier ministre, François Bayrou, a rejeté la proposition du rapporteur général Charles de Courson et du président de la commission des finances Eric Coquerel visant à établir un projet budgétaire incluant uniquement les mesures faisant consensus, au rang desquelles figure l'indexation du barème de l'impôt sur le revenu. Il faudra donc encore se montrer patient pour savoir si un nouveau budget parvient à trouver une issue favorable avant la fin du mois de février.