Immobilier : voici les dix grandes villes françaises les plus chères

Paris, Boulogne-Billancourt et Montreuil sont les grandes villes françaises les plus chères (illustration). (PIXABAY / moerschy)

Quatre communes d'Ile de France figurent dans le Top 10 des grandes villes françaises les plus chères, selon une étude SeLoger basée sur des chiffres de fin 2020. La première ville de province est Lyon avec un prix moyen du m² de 5 652 euros.

Une étude de SeLoger, publiée ce lundi et relayée par BFM Immo, établit le Top 10 des grandes villes françaises (plus de 100 000 habitants) les plus chères en termes d'immobilier. Aucun suspense pour la première place puisque Paris est loin devant avec un prix au m² moyen de 10 683 euros fin 2020, en progression de 5,7% sur un an. « Dans les quartiers les plus prisés de la capitale, on dépasse même parfois allègrement les 16 000 € du m² », indique même SeLoger.

Lyon, ville la plus chère hors Ile-de-France

Mais la suite du classement a plus d'intérêt. On remarque ainsi que le podium est trusté par l'Ile-de-France avec Boulogne-Billancourt (9 063 euros/m², + 4,3%) en deuxième position devant Montreuil et ses 6 876 euros du m² (+ 10,4%).

La première ville de province, Lyon, arrive en 4e place avec un prix au m² de 5 652 euros. Puis viennent Annecy (5 243 euros), Bordeaux (5 023 euros), Nice (4 485 euros), Nantes (4 151 euros), Aix-en-Provence (4 123 euros). C'est à nouveau une ville francilienne qui clôture le Top 10 : Saint-Denis avec un m² à 3 973 euros en moyenne.

Fin 2020, le prix moyen du m² en France s'élevait à 3 553 euros.