Immobilier : Voici la ville où le pouvoir d'achat des Français a le plus baissé en cinq ans

C'est à Rennes que la baisse de pouvoir d’achat immobilier a été la plus forte en cinq ans parmi les plus grandes villes en France (illustration). (Pixabay / nattanan23)

Le pouvoir d'achat immobilier des Français est en baisse ces cinq dernières années selon une étude récemment publiée par le site Meilleurs Agents. Entre 2017 et 2022, soit la période du quinquennat d'Emmanuel Macron, les Français auraient perdu en moyenne 6 mètres carrés de surface dans les onze plus grandes villes de l'Hexagone, comme le rapporte Le Figaro .

En queue de classement : Rennes. La ville bretonne a connu sur cinq ans une perte du pouvoir d'achat immobilier de 14 mètres carrés. Nantes et Strasbourg accusent quant à elles une perte de neuf mètres carrés.

Hausse de 35,1 % des prix de l'immobilier

D'après l'étude, ce constat s'explique par l'envolée des prix de l'immobilier dans les plus grandes villes de France, hormis l'Île-de-France. D'après Le Figaro , ils auraient augmenté de 35,1 % en moyenne entre 2017 et 2022. Or, selon une responsable des études économiques chez Meilleurs Agents, « l'augmentation des prix dans les grandes agglomérations ne s’est pas nécessairement accompagnée d’une hausse des revenus » . À Rennes par exemple, le revenu n'a augmenté que de 9,3 % quand les prix de l'immobilier ont bondi de 62,3 %. Le mètre carré a ainsi grimpé de 1 577 euros en cinq ans dans la capitale bretonne.

Paris, elle, est la grande ville qui affiche la plus petite perte de pouvoir d'achat immobilier avec - 1 % seulement. En cinq ans, les prix y ont augmenté de 19,9 % et les revenus de 10,4 % en moyenne. Autrement dit, une personne seule avec un revenu médian peut désormais s'offrir un 19 mètres carrés parisien en 2022 alors qu'il pouvait prétendre à un 20 mètres carrés en 2017.