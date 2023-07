Immobilier : vers des taux de crédit à 5% fin 2023 ?

Les prêts immobilier pourraient continuer de grimper. (© Fotolia)

La période bénie des crédits immobiliers presque gratuits est bel et bien terminée. Mais se dirige-t-on pour autant vers un taux de 5% d'ici la fin de l'année 2023 ? Éléments de réponse.

Au cours du premier semestre 2023, les taux de crédit immobilier se sont envolés. Le taux moyen d'un prêt sur 20 ans a augmenté de 100 points de base, passant de 2,55% à 3,55%, et la hausse s’est poursuivie en juillet, selon le courtier Empruntis.com.

«Les barèmes du mois de juillet affichent pour la plupart des hausses de 0,10 à 0,30 point selon les banques, avec des taux désormais aux alentours de 4%, et même supérieurs sur 25 ans», affirme de son côté Sandrine Allonier, porte-parole du courtier en crédit Vousfinancer.

Cette soudaine envolée des taux peut surprendre aujourd'hui mais rappelons qu'avant juin 2014, les taux de crédit immobilier étaient bien plus élevés, dépassant les 3% et atteignant des pics à plus de 5%, avant de baisser progressivement jusqu’en 2021.

Une chute vertigineuse de la production de crédits

Acheter à crédit coûte de plus en plus cher pour les particuliers et, dans le même temps, les banques ont réduit leur production de prêts, car ces derniers sont devenus moins rentables pour elles.

Résultat, à la fin du mois de juin 2023, la chute de la production de crédits est colossale : elle atteint -41% en glissement annuel et -40,9% en nombre de prêts, selon l’Observatoire Crédit Logement/CSA.

Cette dégringolade est plus prononcée que celle observée durant l’automne 2008 au plus profond de la crise financière internationale ou au printemps 2020,