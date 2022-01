Immobilier : une maison exceptionnelle du XVIIe siècle est à vendre à Paris, sur l'île Saint-Louis

La maison de 154 mètres carrés n'a pas encore trouvé d'acquéreur. (Pixabay / Geralt)

Une ancienne demeure construire au milieu du XVIIe siècle est en vente depuis plusieurs mois sur l'île Saint-Louis à Paris. Restée « dans son jus », la maison est évaluée à plus de 3,7 millions d'euros.

Une maison datant du XVIIe siècle située sur l'île Saint-Louis à Paris est actuellement en vente , rapporte Le Parisien dimanche 2 janvier. Il s'agit d'un bien rarissime, « une ancienne maison de commerçant construite en 1640, typique de l’époque » confie au quotidien Bin Bin Lu, consultante chez Coldwell Banker Europa. Le prix de vente est affiché à 3,79 millions d'euros.

Cette maison mesure 154 mètres carrés habitables et dispose d'un sous-sol et de deux étages. Elle est située dans le secteur du quai d'Anjou et du pont de Sully, non loin des hôtels particuliers Lambert, Le Vau et de Lauzun. La vue sur la Seine est imprenable. Pour la petite histoire, le lieu «devait servir de halte et de relais aux bateaux et aux marins qui livraient du vin à Paris» explique encore la spécialiste. Mais avant 1900, la maison était semble-t-il un bistrot.

« Dans le respect de son histoire »

A l'intérieur, on trouve des boiseries au mur, du parquet en chêne massif et des hautes fenêtres, des charpentes et poutres apparentes. « La maison est restée dans son jus, dans son style d’antan, sa structure est inchangée, même si elle a été entièrement rénovée par ses actuels propriétaires, un couple français, dans le respect de son histoire » explique la consultante. Particularité de la maison, chaque étage est pourvu d'un espace cuisine et/ou une salle de bains. Depuis sa mise en vente au début de l'année 2021, la maison n'a toujours pas trouvé preneur malgré une vingtaine de visites.