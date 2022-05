Immobilier : un projet à 100 millions d'euros sur le site de l'ancien sanatorium de Dreux

Le complexe immobilier construit à la place du sanatorium de Dreux (Eure-et-Loir) devrait être livré d'ici 2025. Photo d'illustration. (dimitrisvetsikas1969)

Célèbre chez les passionnés d'exploration urbaine, ou urbex, l'ex-sanatorium de Dreux ( Eure-et-Loir) va devenir un vaste complexe de logements, hôtellerie et services haut de gamme. Le permis de construire de ce projet à 100 millions d'euros vient tout juste d'être déposé.

A Dreux (Eure-et-Loir), l'ancien sanatorium est bien connu des adeptes d'exploration urbaine mais aussi des passionnés de paranormal puisqu'il est souvent décrit comme « le lieu le plus hanté de France » . Mais tout cela est bientôt terminé puisqu'un permis de construire un complexe de logements, hôtellerie et services haut de gamme, a été déposé mardi 10 mai, rapporte Actu Chartes .

« Le développement d'une nouvelle façon d'habiter »

Ce projet baptisé « Projet R » représente un investissement de 100 millions d'euros. Il s'agit du « plus gros investissement privé sur Dreux et la région depuis la Chapelle royale » , a précisé le maire de la commune, Pierre-Frédéric Billet.

L'opération sera portée à la fois par l'opérateur Histoire & Patrimoine, Alderan pour la partie hôtellerie, culture et co-working, par Kibana pour l'aspect cabanes et éco-tourisme et par l'architecte en chef des monuments historiques. « Le premier argument c'est indéniablement, dans cet ancien sanatorium, la force patrimoniale mais qui va, en plus ici, se doubler par le développement d'une nouvelle façon d'habiter » , a expliqué Rodolphe Albert, le président d'Histoire & Patrimoine.

Des travaux en 2023 et une livraison prévue en 2025

Cette initiative vise notamment à séduire des habitants de la région parisienne à la recherche d'une meilleure qualité de vie tout en jouissant d'infrastructures d'un certain standing. « Nous sommes à une heure de Paris, 1h45 de Deauville, nous avons une cité plus que millénaire, nous avons aujourd'hui besoin de gens qui viennent s'installer ici en recherche d'une qualité de vie, de loisirs, de services » , a ajouté le maire de Dreux.

Au total, ce sont 228 logements qui seront construits dans ce complexe dont la moitié sera en duplex avec un jardin et deux places de parking. D'autres seront des biens d'exception. Un terrain de cricket, un practice de golf, un restaurant cocooning, un spa, un sauna, un hammam, une piscine, des éco-lodges ou encore un service d'hôtellerie haut de gamme seront implantés au sein de ce site. Les travaux doivent démarrer en septembre 2023 pour une livraison prévue en 2025.