Immobilier : trop de demandes et pas assez de biens, le marché de la location dans l'impasse

Le marché immobilier de la location est proche du blocage. (illustration) (Schluesseldienst / Pixabay)

La demande de logements à louer a augmenté ces derniers mois mais dans le même temps, l'offre de biens se réduit. Une situation de cisaillement pour le marché de la location dont les causes sont multiples.

Le marché immobilier de la location n'est pas loin du blocage. En effet, les différents réseaux d'agences immobilières tirent le signal d'alarme, rapportent Les Echos mercredi 5 juillet. Chez Orpi, depuis le début de l'année, on observe « une baisse de 20 % de nouveaux mandats pour la mise en location » souligne un communiqué relayé par nos confrères. « Pire encore à Marseille, Nantes ou Montpellier, où le nombre de mandats de locations est divisé par trois, respectivement - 65 %, - 78 % et - 86 % » peut-on lire.

Pour Laforêt Immobilier, on assiste à un phénomène de cisaille. D'un côté « une hausse de 20 % de la demande locative en un an » , et de l'autre, « une contraction de 20 % de l'offre » , d'où une situation de blocage qui n'est pas loin selon Yann Jéhanno, le Président du réseau.

Des ménages exclus du marché de l'accession

Comment expliquer cette situation ? Les primo-accédants sont victimes d'un marché immobilier inaccessible. En cause, la hausse des taux d'intérêt d'emprunt immobilier, qui fait bondir le coût du crédit, et des prix des logements qui sont encore trop élevés. De nombreux ménages ne peuvent pas acheter. Les jeunes actifs, notamment, sont obligés de rester locataires. « La durée d'occupation des logements loués ne cesse de s'allonger » précise le président de Laforêt.

Du côté des bailleurs, l'entrain n'est plus là. Ils préfèrent vendre leur logement qui était mis en location. « Depuis le premier mandat d'Emmanuel Macron, ils sont stigmatisés et vus comme des rentiers de l'immobilier » , souligne Yann Jéhanno. L'encadrement des loyers qui s'étend à plusieurs communes comme la hausse des taxes foncières décourage les investisseurs selon des associations comme l'Union nationale des propriétaires immobiliers (Unpi). Enfin, le nombre élevé de logements détournés de la location traditionnelle pour se retrouver dans le secteur de la location touristique entre particuliers pénalise le marché.

Un système fiscal à revoir

« Aujourd'hui, rien ne vous encourage à mettre votre bien sur le marché locatif privé » résume le président de Laforêt. Le gouvernement va revoir le système fiscal concernant la location de logement qui favorise actuellement la location courte durée. Des mesures pourraient intervenir dans le prochain projet de loi de finances.

Les interdictions progressives concernant la location des passoires thermiques décidées par le gouvernement sont aussi une problématique du marché. Certains propriétaires vont bien faire des travaux pour mettre aux normes leur logement, mais d'autres préfèrent le vendre. Cela étant, la baisse des transactions pourrait aussi contraindre les propriétaires à conserver leurs biens.