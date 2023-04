Immobilier : saurez-vous quelle rue est la plus chère de Paris ?

Le quai des Orfèvres, la rue de Frstemberg et la rue Guynemer constituent le podium des artères les plus onéreuses dans la capitale. (Photo d'illustration) (Ennelise / Pixabay)

La plateforme immobilière Meilleurs Agents a publié un classement des rues les plus chères de Paris au 1er avril 2023. La première place est occupée par une artère connue, située sur l'île de la Cité : le quai des Orfèvres, où les biens se négocient en moyenne à plus de 23 000 euros le mètre carré.

Les Champs-Élysées sont une des avenues les plus célèbres du monde mais ce n’est pas là que s’achètent les biens immobiliers les plus chers à Paris. Selon un classement au 1er avril 2023 publié par la plateforme immobilière Meilleurs Agents, c'est sur le quai des Orfèvres, dans le Ier arrondissement, que les prix sont plus élevés, rapporte Le Parisien . Les logements s'y négocient en moyenne à 23 002 euros le mètre carré.

Peu de logements sur le marché

Le quartier est très calme et manque de vie mais les habitations offrent une vue imprenable sur la Seine avec une exposition plein sud. C'est surtout leur rareté qui fait ce prix : seuls onze immeubles sont habitables sur toute la rue. « Il y a environ une vente tous les deux, trois ans », estime une responsable de l’agence Barnes Marais, qui a récemment vendu un appartement quatre pièces de 99 m² à 3 millions d’euros (soit 30 000 euros le m²).

En mars 2022, une vente historique a eu lieu sur le quai des Orfèvres. Un appartement de 290 m² a été acheté par Paloma Picasso, la fille du peintre Pablo Picasso, pour 21,5 millions d’euros, soit plus de 74 000 euros le mètre carré. La transaction est si exceptionnelle que Meilleurs Agents assure ne pas l'avoir prise en compte dans son classement pour ne pas fausser les chiffres.

Le VIe arrondissement en seconde position

Sur le podium des rues parisiennes les plus chères en matière d'immobilier, le quai des Orfèvres est suivi de la rue de Furstemberg, dans le VIe arrondissement à proximité du quartier Saint-Germain-des-Prés. Selon Meilleurs Agents, le prix du mètre carré s'y élève en moyenne à 22 582 euros.

Le podium est complété par la rue Guynemer, où les biens immobiliers s'y négocient en moyenne à 22 483 euros le mètre carré. Meilleurs Agents est allé jusqu'au top 5 pour la capitale. Après ces trois artères on trouve ainsi la place Saint-Sulpice dans le VIe arrondissement (21 982 euros/m²) et enfin l’avenue Montaigne dans le VIIIe arrondissement (21 786 euros/m²).