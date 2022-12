Immobilier : plus de la moitié des notaires s'attendant à une baisse des prix et des transactions

54% des notaires français s'attendent à une baisse des prix de l'immobilier. Illustration. (Pixabay / AlexanderStein)

Les notaires misant sur une baisse des prix et un ralentissement du marché immobilier sont de plus en plus nombreux. 54 % d'entre eux prévoient une baisse des prix au cours des deux prochains mois et 71 % pensent que le nombre de transactions va diminuer selon les chiffres d'Immonot, portail d'annonces immobilières diffusées par les offices notariaux.

Pour 54 % des notaires, les prix de l'immobilier vont baisser au cours des deux prochains mois. 44 % misent sur une stabilité du marché et seulement 2 % anticipent une hausse des prix. C'est la conclusion d'un baromètre publié par Immonot, portail d'annonces immobilières diffusées par les offices notariaux, et relayé par Les Echos .

Interrogés en septembre dernier, les notaires étaient moins nombreux à prévoir une baisse (49 %). 45 % d'entre eux anticipaient une stabilité et 6 % optaient pour une augmentation des prix du marché immobilier. Ils semblent donc davantage convaincus par une prochaine baisse des prix et plusieurs éléments expliquent cette tendance.

Hausse des taux de crédit et des apports

La hausse des taux du crédit immobilier concourt à crisper le marché. Un crédit sur 25 ans se négocie aujourd'hui à 2,50 % hors assurance, contre environ 1 % en début d'année pointe Les Echos . Cette situation à la hausse pénalise les primo-accédants et les ménages les plus modestes. Car dans le même temps, les banques demandent également des apports personnels plus importants et doivent respecter les instructions du Haut conseil de stabilité financière (HCSF) qui limite le taux d'endettement à 35 %. Le taux d'usure, jugé trop bas par les courtiers, exclut d'office les dossiers « fragiles ».

Le contexte de crise économique avec une forte inflation n'aide pas. Les Français ont la tête ailleurs. La perspective d'une récession n'est pas idéale quand il s'agit de faire des projets à long terme. Dans ce contexte, 71 % des notaires pensent que le nombre de transactions va baisser.

81 % des notaires préconisent ainsi de vendre avant d'acheter contre 77 % en septembre, 61 % en juillet. En ce mois de décembre, 17 % préconisent le contraire et 2 % conseillent d'attendre.