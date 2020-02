Immobilier. Montpellier abrite le plus bel immeuble résidentiel du monde

Archdaily, le site spécialisé dans l'architecture, a livré son palmarès des plus beaux bâtiments inaugurés en 2019. Dans la catégorie « immeuble résidentiel », c'est l'Arbre Blanc de Montpellier qui a séduit les 95 000 votants.

Pour voir le plus bel immeuble résidentiel du monde, il faut venir à Montpellier. L'Arbre Blanc, inauguré au printemps 2019, a conquis les 95 000 votants du concours d'Archdaily, le site spécialisé dans l'architecture. Quinze catégories étaient proposées au vote, et parmi elles donc, celle du plus bel immeuble résidentiel.

D'innombrables balcons en porte-à-faux

Le bâtiment a été dessiné par l'architecte japonais Sou Fujimoto et les Français Nicolas Laisné, Manal Rachdi et Dimitri Roussel, précise BFM Immo. Il s'agit d'un immeuble de 17 étages composés de 113 logements. Sa particularité est d'abriter une multitude de balcons en porte-à-faux. Certains font jusqu'à 7,5 mètres de long avec une surface de 35 m², les plus longs au monde selon les architectes, précisait 20 Minutes dans un article en mai dernier.

« L'Arbre Blanc, c'est la blancheur éclatante des pierres du sud qui s'allie à la pureté, au raffinement de la culture japonaise », expliquent les concepteurs du projet sur le site dédié au bâtiment. Tous les appartements ont déjà trouvé preneurs à des prix supérieurs au marché montpelliérain, entre 4 500 et 5 500 euros le m².