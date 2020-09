Immobilier locatif : comment bien vendre une résidence seniors, étudiants, EHPAD ?

Bien vendre une résidence gérées. Le Revenu vous aide. (© Adobestock/Fotolia/Phovoir/Odalys golfe juan)

Avec la crise, les rendements de ces biens atypiques plongent. Si la revente d'une résidence gérée est souvent conseillée, elle n'est pas toujours facile à mettre en oeuvre dans de bonnes conditions. Les intermédiaires fiables et les précautions à prendre pour les céder.

Pendant la crise sanitaire, des exploitants de résidence services (tourisme, affaires, étudiants, seniors, EHPAD) ont diminué les loyers versés aux investisseurs propriétaires des murs.

Confrontés à une baisse parfois sévère de la rentabilité de votre bien, vous êtes nombreux à nous interroger sur la meilleure stratégie à suivre. La cession pure et simple est une option radicale mais souvent recommandée.

Pour réussir la vente d'un tel actif immobilier, des précautions s'imposent. Rappel du principe de base de l'investissement en résidence services ou gérée : vous n'achetez pas un bien que vous pouvez louer, occuper ou prêter à votre guise, mais une chambre ou un petit appartement dans un immeuble géré par un professionnel avec lequel vous signez un bail commercial, de neuf ans le plus souvent.

En contrepartie, l'exploitant vous verse une quote-part des loyers encaissés chaque mois et vous ne vous occupez de rien. Ces résidences qui répondent à un vrai besoin (loger dans de bonnes conditions des étudiants, seniors, personnes dépendantes, etc.) offrent divers services variables en fonction de la population visée : cafétéria, piscine, laverie, etc.

Nos conseils pour une cession réussie.

La fiabilité de l'exploitant

«Un appartement dans une résidence services n'est pas un produit spéculatif, son estimation ne suit pas l'évolution du prix de l'immobilier»,