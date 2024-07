Immobilier : les villes où il est plus facile de trouver un logement étudiant pour la rentrée

Pour avoir le plus de chance de trouver un logement étudiant pour la rentrée, il vaut mieux chercher à Saint-Etienne ou Valenciennes ou Troyes. (illustration) (Rawpixel / Pixabay)

Trouver un logement étudiant : c'est la difficile tâche à laquelle se sont déjà attelés certains parents après les résultats du baccalauréat qui sont tombés ce lundi 8 juillet. Et, cela peut être un casse-tête car de nombreuses villes subissent la tension immobilière. On peut citer Paris, Rennes, Lyon, La Rochelle, Caen ou encore Bordeaux. Mais certaines communes échappent encore à cette situation et offrent quelques possibilités, rassure le magazine L'Etudiant dans un article relayé par SeLoger .

Le trio de tête est...

La ville la plus favorable pour trouver un logement étudiant est Saint-Etienne. Le loyer est de 10 euros/m2 et la tension locative est de 0,16. Le ratio est clairement au bénéfice des loueurs. Valenciennes est aussi une ville très accueillante pour les étudiants en recherche de logements avec un loyer de 11 euros/m2 et une tension immobilière de 0,21. Troyes monte sur la troisième marche du podium. Le loyer est de 12 euros/m2 et la tension immobilière est de 0,22.

14 villes favorables

Plus globalement, quatorze villes bénéficient d'une tension locative à l'avantage des étudiants. Mulhouse, Avignon, Perpignan, Le Havre, Toulon, Amiens et Pau figurent dans le top 10. Rouen, Limoges, Nîmes et Grenoble clôturent le classement. Cette dernière bénéficie d'une tension locative de 0,38, ce qui peut permettre aux étudiants d'avoir l'esprit tranquille quand il s'agit de trouver son logement.

Le prix moyen d'un studio de 24 m2 atteint 554 euros (charges comprises) en France, selon le baromètre de LocService.fr. Pour mettre les meilleures chances de son côté, il faut s'y prendre le plus tôt possible et constituer à l'avance son dossier.