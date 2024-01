Immobilier : les ventes se sont effondrées en 2023, particulièrement en Ile-de-France

La Guadeloupe, la Guyane et les Ardennes sont les trois départements avec la plus faible baisse des ventes immobilières. (illustration) (Pixabay / Harry Strauss)

Rien ne va plus sur le marché de l'immobilier ancien. Les ventes de biens ont chuté de 22 % sur un an en 2023, selon les chiffres dévoilés vendredi 5 janvier 2024 par la Fédération nationale de l’immobilier (Fnaim). L'année dernière, 875 000 transactions ont été comptabilisées, contre 1 115 000 en 2022. Toutefois, la dégringolade varie selon les territoires, rapporte Capital .

L'Ile-de-France très impactée

Dans certains départements, la baisse du nombre de transactions a été plus importante que la moyenne nationale. C'est le cas de la Saône-et-Loire où la chute des ventes a atteint 27,11 % en 2023. C'est ensuite dans les départements franciliens que la crise immobilière s'est fait le plus sentir : la baisse a été de 24,03 % en Essonne, 23,62 % dans les Yvelines, 22,79 % en Seine-et-Marne et 22,14 % dans le Val-d'Oise. La situation dans les Landes n'est pas non plus idéale avec une baisse de 22,34 % de ventes.

La majorité des départements a vu ses ventes baisser, entre 10 et 20 %. Certains secteurs s'en sont cependant mieux tirés en 2023. La plus faible baisse est visible en Guadeloupe (-2 %), puis dans les Ardennes (-5,98 %), et la Guyane (-6,75 %). La Corse se positionne légèrement en dessous des 10 %, quand le Jura, la Lozère, la Creuse et la Martinique, sont juste un peu au-dessus.

Une amélioration attendue en 2024

Ce recul des ventes s'explique par les difficultés d'emprunt des acheteurs en raison de la hausse des taux d'intérêt. Il faut ajouter à cela des normes d'octroi plus contraignantes et un taux d'usure défavorable aux candidats à l'achat. Cependant, bonne nouvelle en ce début d'année, le taux d'usure est passé à 6,29 % pour les crédits immobiliers à taux fixe de 20 ans et plus souscrits au 1er trimestre 2024, rapporte Le Figaro .

Les prix de l'immobilier qui ont insuffisamment baissé n'ont pas pu compenser la perte du pouvoir d'achat des ménages précise Capital. Cependant, il y a du mieux à prévoir pour 2024. Meilleurs Agents annoncent que les prix des biens anciens devraient globalement chuter de 4 % cette année.