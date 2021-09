Immobilier : les prix augmentent dans toutes les grandes villes ... sauf à Paris

Les prix de l'immobilier ont chuté de 1,5 % en un an à paris (illustration). (M_Horn71 / PIXABAY)

Les prix de l'immobilier sont en progression dans toute la France depuis un an, sauf à Paris. Quasiment tous les arrondissements sont touchés par la baisse. Les vendeurs doivent aussi davantage négocier le prix de leur bien.

Les prix de l'immobilier ont progressé de 4,9 % sur un an, entre septembre 2020 et septembre 2021, au niveau national selon les chiffres de Meilleurs Agents. Seule la ville de Paris échappe à la tendance. Dans la capitale, les prix affichent une baisse de 1,5 %, rapporte Le Parisien.



Quasiment tous les arrondissements sont concernés par la baisse à l'exception du 2e arrondissement (+ 0,2 %), du 12e (+ 0,2 %) et du 19e (+ 1 %). Les plus fortes baisses sont enregistrées dans le 5e arrondissement (- 4,3 %), où le prix moyen du mètre carré s'élève à 13 164 euros, dans le 8e arrondissement (- 3,3 %) et dans les 3e (-2,8 %). Le 6e arrondissement reste le plus cher (15 416 € le m²).

La négociation devient la règle

La négociation devient la règle. Seuls 28 % des biens mis en vente se vendent au prix indiqué contre 47 % au premier trimestre 2020. Toutefois, il ne faut pas imaginer faire trop baisser le prix. La marge de négociation reste identique : 5 % en moyenne.

« C'est une bonne chose que le marché parisien connaisse une pause, cela faisait au moins cinq ans qu'il progressait d'environ 5 % chaque année », estime Thierry Delesalle, président de la Commission conjoncture immobilière des notaires du Grand Paris, cité par le quotidien. Les prix pourraient cependant repartir à la hausse. Après un été calme, des promesses de vente toujours plus nombreuses parviennent sur les bureaux des notaires.