Immobilier : Les prix à Lyon en forte hausse sur un an

Les prix immobiliers continuent d'augmenter dans les villes de plus de 100 000 habitants. A Lyon, la hausse varie selon les arrondissements, entre 7,1 % et 15,7 % sur un an. Le prix au mètre carré atteint 5 536 € en moyenne selon le dernier baromètre SeLoger.

La hausse des prix immobiliers reprend dans la majorité des villes de plus de 100 000 habitants. Mais le phénomène varie selon les régions. A Bordeaux, l'augmentation se limite par exemple à 0,9 % sur un an et les prix des biens en vente accusent une légère hausse à Paris (4,5 % sur un an). A Lyon en revanche, ils bondissent de 11,5 % sur un an, selon le dernier baromètre SeLoger.

Dans la capitale des Gaules, le prix moyen du mètre carré s'affiche à 5 536 €. Les neuf arrondissements de la ville sont touchés par cette hausse, oscillant entre 7,1 % et plus de 15 % dans certains quartiers.

Plus de 7 000 € dans le 6e arrondissement

Le prix moyen au mètre carré affiche ainsi une augmentation de 10 % dans le 2e arrondissement (Cordeliers, Bellecour). La hausse atteint 15,7 % dans le 8e arrondissement (Le Bachut, Monplaisir). En résumé, seuls deux arrondissements lyonnais ont vu leur prix augmenter de moins de 10 %. Il s'agit du 1er et du 9e arrondissement.

Le podium des arrondissements les plus chers est composé du 6e arrondissement (7 009 €/m²), suivi du 2e arrondissement (6 741 €/m²) et du 1er arrondissement (6 166 €/m²). Trois arrondissements voient leur prix s'afficher en dessous des 5 000 € : le 8e, 5e et 9e. Dans ce dernier (Vaise, Gorge-de-Loup, Saint-Rambert, l'Île-Barbe), le prix du mètre carré est de 3 693 €.