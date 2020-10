Immobilier : les parkings HLM de Paris reconvertis en espaces de stockage pour les entreprises

Les entreprises ont de plus en plus besoin de trouver des espaces de stockage dans la capitale. (Pixabay / Hans)

Les commerçants en ligne sont de plus en plus à la recherche d'espaces d'entreposage de marchandises situés en ville pour faciliter les livraisons. De nombreuses places de parking souterraines sont par ailleurs inoccupés dans des immeubles de logements sociaux. Les bailleurs ont donc entamé des opérations de transformations de zones de stationnement en lieux de stockage.

Des espaces de stockage destinés aux particuliers ou aux professionnels remplacent petit à petit les espaces de stationnement construits sous les immeubles de logements sociaux, à Paris. La tendance est due en partie à une offre de places de parking souterraines parfois trop importante. Mais aussi à un besoin accru de surfaces d'entreposage dans la capitale, analyse Le Parisien.

La loi à la rescousse

« La réglementation imposait de construire une ou deux places de stationnement par logement, mais aujourd'hui, de moins en moins de monde a de voiture », constate Laure Courty, dirigeante de la start-up Je Stocke. Cette entreprise coordonne la transformation en aire de stockage de deux parkings de HLM parisiens. L'opération est facilitée par un décret autorisant depuis août 2019 les propriétaires à accepter autre chose que des véhicules dans les espaces de stationnement.

Ces volumes nouvellement disponibles arrangent bien les entreprises de vente en ligne qui recherchent de plus en plus des solutions d'entreposage en pleine ville. Les habitudes de consommation de leurs clients ont en effet évolué, notamment à l'occasion du confinement. « On a tous commandé sur Internet, tous eu besoin d'être livré rapidement, dans la journée, en 24, 48 ou 72 heures », témoigne Alexandre Fraigneau.

La dimension écologique

Le responsable de la logistique chez le spécialiste de l'immobilier Savills explique que des marchandises à portée de main rendent possible une livraison plus rapide mais aussi plus écologique. Elles permettent en effet de limiter les camions en ville et d'y privilégier les véhicules plus petits et moins polluants, comme les vélos. Toujours par volonté de préservation de l'environnement, la transformation de lieux déjà existants est préférable à de nouvelles constructions.

La question de la rentabilité des immeubles entre aussi en ligne de compte. Pour Jonathan Sebbane, directeur général de la Sogaris, entreprise spécialisée en logistique, « vu le prix du foncier, la mixité de la logistique avec du logement, du commerce et des bureaux est nécessaire en ville ». Après les parkings, les caves des immeubles gérés par les bailleurs sociaux pourraient être les prochaines parties communes à être reconverties.