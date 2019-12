Immobilier: les Français investissent car ils ont peur pour leur retraite (Crédits photo : Unsplash - Tierra Mallorca )

Deux tiers des projets d'investissement locatif répondent à un sentiment d'insécurité financière lié à la retraite, selon un sondage du courtier Empruntis.

Retraite. Ce mot est sur toutes les bouches actuellement en France. Et même sur celle des particuliers qui envisagent de mettre en location leur logement. Deux tiers des projets d'investissement locatif répondent à un sentiment d'insécurité financière lié à la retraite, selon un sondage réalisé par le courtier en crédit immobilier Empruntis. «À l'heure actuelle, le montant des loyers perçu par les investisseurs me paraît moins flou que celui des retraites», explique Ulrich Maurel, porte-parole d'Empruntis. Sept personnes interrogées sur dix se disent inquiets de voir le montant de leur pension de retraite.

La fiscalité, qui arrive en deuxième position, n'a été mentionnée que par 32% des personnes interrogées. Ce score a de quoi surprendre lorsqu'on connaît l'appétence des Français pour les dispositifs destinés à réaliser des économies d'impôts. Pour Ulrich Maurel, le contexte des «gilets jaunes» n'est pas étranger à ce résultat. «Les Français ont besoin de réassurance quant à leur pouvoir d'achat durant leur retraite, explique le président du directoire de Compagnie européenne de crédit qui détient Empruntis. Par ce résultat, ils privilégient clairement le pouvoir d'achat».

Le courtier en crédit immobilier a également sondé les Français qui ont réalisé un investissement locatif ces deux dernières années. 36% expliquent qu'ils voulaient se constituer un complément de revenu. Un tiers ont répondu qu'ils ont investi dans le locatif afin de financer leur retraite. Une tendance que l'on retrouve également du côté des acheteurs immobiliers. «Les acquéreurs sont plus jeunes et se soucient de plus en plus de leur retraite, souligne Me Thierry Delesalle, notaire parisien. Après la volonté de se loger, la retraite est la deuxième raison pour laquelle ils achètent un logement».

Un constat plutôt étonnant pour des jeunes mais symbolique d'une prise de conscience: celle de générer le plus tôt possible des revenus capables de compenser la probable faiblesse de leurs futures retraites. Parmi les clients d'Empruntis qui ont réalisé un investissement locatif ces deux dernières, 85% disent se sentir «plus sereins» pour leur retraite.