Immobilier : le top 10 des stations de ski les plus chères de France

Val d'Isère détient la palme de la station la plus chère, avec un prix moyen au mètre carré de 12 660 €. (illustration) (Ri_Ya / Pixabay)

Les prix de l'immobilier sont en nette hausse dans les différents massifs montagneux français. Dans les Alpes du Nord, les prix ont augmenté de près de 10 % en un an. C'est dans ce secteur qu'on trouve les dix stations de ski où acheter un bien est le plus coûteux. Il faut débourser en moyenne de 6 476 €/m² à 12 660 €/m² selon les secteurs.

La pression immobilière est aussi visible en altitude. En un an, les prix des biens immobiliers ont bondi dans la plupart des massifs français : 9,7 % de hausse dans les Alpes du Nord, 7 % dans les Alpes du Sud et 4,1 % dans les Pyrénées selon les chiffres de MeilleursAgents relayés par L'Est Républicain .

Val d'Isère largement en tête

Le prix au mètre carré varie selon les régions. Il s'établit à 2 136 € dans le Massif central, 2 407 € dans les Pyrénées et 2 939 € dans les Alpes du Sud. Des sommets sont atteints dans les Alpes du Nord avec des biens à 5 527 € le mètre carré en moyenne. C'est précisément dans ce secteur qu'on trouve les dix stations les plus chères de France à l'achat, selon SeLoger .

Une de ces stations est au-dessus du lot : Val d’Isère. Dans cette commune, le prix moyen des appartements et chalets confondus atteint 12 660 € le mètre carré. Cela signifie qu'il est plus coûteux d'acheter un bien dans cette station de ski que dans certains arrondissements de Paris ou à Neuilly-sur-Seine.

Courchevel et Megève au-dessus de 9 000 €/m²

Suivent deux stations avec des prix excédants 9 000 € le mètre carré : Courchevel (9 940 €/m² en moyenne) et Megève (9 847 €/m)². Il faut compter près de mille euros de moins à Méribel (8 957 €/m²), suivie de Chamonix-Mont Blanc (8 521 €/m²) qui achève le Top 5.

Le classement contient des stations où les biens se négocient entre 7 000 et 8 000€/m² : La Clusaz, Les Gets, Val Thorens et Morzine. Les prix à Avoriaz sont un peu plus abordables : 6 476 €/m². Au-delà de ces moyennes, certaines stations hébergent des biens d'exception qui peuvent se négocier plusieurs millions d'euros, tient à souligner SeLoger.