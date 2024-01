Immobilier : le taux moyen des crédits à 4,20% en décembre, au plus haut depuis 2009, selon Crédit logement

Au quatrième trimestre 2023, la durée moyenne des prêts accordés était de 248 mois, soit 20 ans et 8 mois, "un niveau rarement observé par le passé" selon l'Observatoire.

C'est un chiffre au plus haut depuis 2009. Au quatrième trimestre 2023, le taux moyen des crédits immobiliers a atteint un plateau à 4,20%, selon les calculs de l'Observatoire CSA/Crédit logement publiés jeudi 18 janvier. Le nombre de prêts accordés a quant à lui poursuivi sa chute. Sur l'ensemble de 2023, le taux moyen a atteint 3,59% selon la même source.

Si elle ralentit, la hausse du taux moyen des prêts immobiliers est spectaculaire depuis le printemps 2022, lorsqu'il était encore à peine supérieur à 1%. La hausse des taux de la Banque centrale européenne (BCE) pour contrer l'inflation a renchéri le coût de l'argent pour les banques, qui l'ont répercuté à leurs clients pour conserver leurs marges.

Les chiffres annoncés chaque mois par Crédit logement diffèrent de ceux de la Banque de France, avec respectivement 4,24% et 4,11% en décembre. Les statistiques de la banque centrale ont le mérite de porter sur l'ensemble du marché, contrairement à ceux de Crédit logement, fruit d'un retraitement sur la base de données partielles.

La baisse des taux des crédits immobiliers sera "lente", selon l'Observatoire

Ces taux ont de quoi décourager les candidat à l'achat d'un logement, d'autant que certaines banques ont moins prêté et que les prix n'ont pas baissé rapidement. Au quatrième trimestre 2023, la durée moyenne des prêts accordés était de 248 mois, soit 20 ans et 8 mois, "un niveau rarement observé par le passé" selon l'Observatoire, qui rappelle qu'elle était de 13,6 ans en 2001 et 17,1 ans en 2014.

Durant l'automne, la stabilisation des taux de la BCE et la faible hausse du coût des ressources d'épargne ont permis une amélioration sensible de la rentabilité des banques. L'activité du marché des crédits en a bénéficié : mais l'impact escompté a été atténué par la dégradation de la solvabilité de la demande provoquée par la hausse du taux des crédits, observe-t-il.

En 2023, la production de crédits — les montants prêtés — a reculé de 41,7%. Le nombre de prêts, lui, a baissé de 39,5% sur l'année. La baisse s'est ralentie au quatrième trimestre, avec -30,6% et -19,5% respectivement. La baisse des taux des crédits immobiliers sera "lente", selon l'Observatoire qui prévoit "une tendance à la décrue, à un rythme relativement régulier tout au long de l'année" 2024, de 4,20% au premier trimestre à 3,25% au quatrième (avec un taux moyen de 3,60% sur l'année). "Puis la baisse des taux se poursuivrait en 2025", à 3,10% en moyenne.