Immobilier : le marché des locations meublées repart à la hausse à Paris

Le nombre de baux concernant des appartements meublés progresse à Paris. Illustration. (geralt / Pixabay)

Après deux années de baisse des prix au mètre carré, le marché de la location meublée reprend du poil de la bête dans la capitale. Cette tendance s'explique par le retour des étrangers intéressés par ce type de produit et par la montée en puissance des baux mobilité.

Après deux années de baisse, le marché du meublé à Paris connaît une hausse. Aux troisième et quatrième trimestres, les prix au mètre carré ont ainsi augmenté de 4,4 % dans la capitale. Toutefois, sur l'ensemble de l'année 2021, la baisse atteint 2,3 %. L'année d'avant, les prix avaient chuté de 2,8 % rapporte BFMTV .

Une offre dépassant la demande

Confrontés aux divers confinements et à la crise sanitaire plombant l'activité touristique, les propriétaires qui proposaient leur logement sur les plateformes de type Airbnb ont opté pour la location meublée traditionnelle. Ce choix a provoqué une offre accrue sans que la demande ne suive. La situation devenait insolite puisque certains biens meublés étaient finalement loués moins cher que des logements vides.

La demande semble désormais plus forte avec le retour des locataires étrangers. Au quatrième trimestre 2021, les Allemands, les Italiens et les Anglais constituaient un tiers des locataires identifiés par le baromètre Lodgis . Un an plus tôt, ils représentaient seulement 17 % de l'ensemble des locataires de biens meublé.

L'optimisme est de mise

Les tarifs pourraient revenir à la normale dans peu de temps grâce à une activité plus vigoureuse. On assiste par ailleurs à un retour du bail mobilité pour les travailleurs en déplacement ou les stagiaires. Ce contrat représente un quart des baux signés. Les accords conclus pour la location d'une résidence principale ont quant à eux connu une hausse de 40 %.