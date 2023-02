Immobilier : la métropole de Lyon abrite les cinq communes les plus chères du Rhône

Les maisons de la métropole lyonnaise attirent principalement des acquéreurs locaux ou des cadres supérieurs parisiens. Photo d'illustration. (Ben Kerckx / Pixabay)

C'est au sein de la métropole lyonnaise que l'on trouve les prix médians les plus élevés quand on est à la recherche d'une maison individuelle dans le Rhône. Dans le palmarès établi par les notaires du département, quatre communes situées autour de Lyon et un arrondissement de la Cité des gones figurent dans le top 5.

En quête de verdure, dans le département du Rhône comme ailleurs dans le pays, de nombreux candidats à l'achat immobilier sont à la recherche de maisons à l'écart de la ville. Mais pas trop quand même. Les cinq villes les plus chères du département se situent dans la métropole lyonnaise, selon une liste établie par les notaires du Rhône et relayée par Actu Lyon . Les professionnels ont publié les prix médians des maisons sur les 12 derniers mois dans le département.

Une tendance stable ou en baisse ailleurs

C'est à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, au nord-ouest de Lyon, que les prix médians des maisons sont les plus élevés. Il faut compter un million d'euros pour acheter un bien. Cela représente une augmentation de 20 % sur un an à une période dans laquelle que le marché a été stable dans d'autres secteurs, ou même en baisse, comme à Lyon. La deuxième ville est limitrophe. Il s'agit de Saint-Didier-au-Mont-d’Or. La hausse constatée sur un an est de 17 % avec un prix médian des maisons atteignant à 991 000 euros.

C'est aussi dans ce secteur que l'on trouve les ménages les plus riches. Les grandes surfaces attirent les acheteurs. Ceux-ci sont souvent des Lyonnais qui s'éloignent des 2e et 6e arrondissements ou des cadres supérieurs parisiens qui cherchent un bol d'air. En troisième position, on trouve Écully, toujours dans l'Ouest Capitale des Gaules. Dans la ville reliée à Lyon par le périphérique, le prix médian d'une maison ces 12 derniers mois atteint 835 000 euros.

Un arrondissement à forte population

Il faut descendre au quatrième rang du classement pour que Lyon soit citée. Dans le 3e arrondissement, le plus peuplé de la ville, on trouve peu de maisons. Le quartier de Montchat occupe l'essentiel du marché. Un bien s'achète 860 400 euros, d'après l'étude des notaires. Les prix baissent dans la cinquième ville du classement, Tassin-la-Demi-Lune. Les acquéreurs peuvent y trouver des biens à un prix médian de 704 600 euros.

Les tarifs pourraient être revus à la hausse dans les années à venir à la faveur de l'arrivée du tram de l'Ouest lyonnais prévu à l'horizon 2031. Parmi les autres communes du Rhône où le prix des maisons individuelles est élevé, les notaires ont également cité Caluire-et-Cuire, Francheville, Genas ou encore Saint-Genis-Laval.